El intendente de la Capital Gustavo Saadi defendió la implementación de las PASO para la selección de candidatos y consideró prudente esperar antes de tomar alguna decisión como la suspensión. De esta manera, se diferenció del gobernador Raúl Jalil que promueve la suspensión de las PASO de agosto.

La suspensión, postergación o eliminación de las elecciones primarias se discute a nivel nacional a partir de un pedido de los gobernadores del NOA- NEA, quienes consideran que por la situación de pandemia no deberían realizarse. El Gobierno nacional trasladó el debate al Congreso para que se trate a través de una ley en el período de sesiones extraordinarias. A nivel provincial, también hay una ley de convocatoria a PASO para los cargos provinciales que deben renovarse este año.

“Yo defiendo las PASO porque democratizan los partidos y dan una mayor oferta electoral a la ciudadanía. Hoy, hay intendentes y concejales que sino hubieran tenido la oportunidad de las PASO no hubieran podido ser candidatos porque sabemos cómo se eligen cuando no hay PASO”, dijo Saadi y valoró algunos intendentes que en la actualidad pudieron llegar por este mecanismo porque antes no lograban superar las mesas chicas.

De esta manera, el jefe comunal se diferenció del gobernador Jalil en la opinión con respecto a este tema aunque prefirió no profundizar en tal disparidad.

“Ahora si las PASO pueden poner en riesgo alguna cuestión sanitaria considero que si deberían suspenderse, pero solo si hay algún riesgo sanitario y no por una cuestión económica. Yo sería prudente y hay que ver el panorama porque todavía no se sabe.

Se habla a nivel nacional de prorrogar las elecciones, hay que ver todo eso y si hay alguna cuestión sanitaria no las eliminaría sino que las suspendería”, expresó en diálogo con El Ancasti.

Además, consideró que la legislación de las PASO todavía puede modificarse. “Se puede corregir el sistema de PASO si un partido, por ejemplo, presenta una lista única. Ahí no tiene sentido que vaya a las PASO, pero insisto en que es un buen instrumento de democratización de los partidos”, añadió.

Al consultarle por la implementación de la boleta única, una de las alternativas que propone la oposición para disminuir el gasto electoral, Saadi consideró que “es interesante”. No obstante, señaló que cualquier modificación tiene que estar contemplada en la reforma de la Constitución.

“Las PASO están por ley, pero deben incluirse en una posible reforma de la Constitución. Hoy puede estar la voluntad de la boleta única, pero después viene otro gobernador y dice que no y nunca habrá una certeza absoluta. Lo mismo que con la fecha de las elecciones que se decida si van a ser en forma conjunta con Nación o diferenciada porque hay toda una discusión, pero para mí toda modificación en el sistema electoral tiene que estar contemplado en la reforma de la Constitución”.

Por otra parte, el intendente capitalino valoró la designación de Lucía Corpacci como vicepresidenta del PJ y reconoció su trabajo para la unidad del peronismo.

En otro plano, Saadi comentó que por estos días se analizan las finanzas de la Municipalidad de la Capital ante la posibilidad de otorgar estabilidad laboral a los agentes de los programas que ya tienen varios años en la comuna.

Aclaró que se analiza la situación en función de la misma Carta Orgánica que establece que el gasto en personal no puede superar al 65%. En este marco, se trabaja también en un proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de que quien asuma en el municipio deberá respetar la antigüedad de aquellos beneficiarios de planes sociales para acceder a la estabilidad laboral.