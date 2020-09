Luego de la salida de Gustavo Aguirre como secretario de Gobierno de la

Municipalidad de la Capital para asumir como ministro de Seguridad de la Provincia,

el cargo quedó vacante y en las próximas horas será ocupado por el nuevo titular de

la cartera política de la comuna que conduce Gustavo Saadi.

El reemplazo de Aguirre y la situación del municipio en plena conciliación obligatoria con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) fueron algunos de los temas a los cuales hizo referencia el propio jefe comunal capitalino.

Sobre el reemplazo de Aguirre, el intendente Saadi confirmó que Fernando

Monguillot, quien estuvo al frente del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, asumirá

en la jornada de hoy, pero mencionó que ya viene trabajando en este terreno.

Asimismo, aclaró que únicamente se le tomará juramento al nuevo secretario.

Por otra parte, Saadi destacó que la tarea a desarrollar es amplia dado que debe

mantener relación, por ejemplo, con el gremio municipal, el Concejo Deliberante y

como miembro del COE capitalino; sumado a que debe desarrollar tareas propias de

la secretaría de Gobierno y a la vez de coordinación con el resto de las áreas

municipales.

“Fernando -por Monguillot- es una persona que yo conozco; conozco su trabajo en el ministerio de Gobierno… Una persona de muy buen trato, es capaz. (…) Nosotros

consideramos que va a funcionar bien”, remarcó el jefe comunal.

En cuanto a la situación económica de la comuna y la propuesta que le acercarían al SOEM luego de que se retomen las audiencias conciliatorias, Saadi explicó que eso

merece “un análisis muy profundo”: “El municipio de la Capital, como todos los

municipios del país, está en una situación muy difícil, muy compleja”.

Seguidamente, detalló que en el último semestre la Municipalidad de la Capital

“perdió más de 350 millones de pesos por la caída de la coparticipación. Hoy, con

esta proyección de los primeros seis meses, nosotros habríamos recibido para 11

sueldos. Es complejo, es difícil”.

“Nosotros estamos en una administración muy, muy responsable de los recursos,

porque no nos sobra absolutamente nada”, enfatizó el Intendente. “Estamos haciendo

números, estamos analizando la situación. Hoy no digo ni no ni sí, pero tenemos

prioridades, y hoy es muy difícil hacer una previsión para adelante, porque tiene que

ser una previsión con COVID, sin COVID, o con un COVID atenuado. Entonces es

muy complejo hacer una planificación todos los meses como debería ser en una

situación normal”.

Reunión conciliatoria

No obstante, el intendente Saadi mencionó que en la primera reunión conciliatoria se le informó al gremio sobre la situación de la comuna.

Finalmente, en Cae el Telón, el intendente dijo que las prioridades son siempre el

pago de los haberes a los empleados y proveerles de los elementos de bioseguridad

a todos por la pandemia de COVID-19. Y cerró: “Nosotros estamos con un enorme

problema económico, como está el resto del país”.