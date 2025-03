El intendente capitalino Gustavo Saadi dejó inaugurado hoy el periodo de sesiones 2025 en el Concejo Deliberante, en un acto realizado en el renovado Complejo Cultural Urbano Girardi, donde ofreció se mensaje anual de gestión y anunció la creación del primer Centro de Diagnóstico Municipal, un nuevo Punto Giro, nuevas líneas crediticias, la puesta en valor del Parque de los Niños y un plan de veredas, entre otras acciones.

Asistieron a la ceremonia institucional el gobernador Raúl Jalil, legisladores nacionales y provinciales, ministros y otros funcionarios, junto con representantes de entidades civiles, organizaciones vecinales y el gabinete municipal en pleno.

Tras destacar la figura del Papa Francisco y pedir por su pronta recuperación, Gustavo agradeció a los concejales por el diálogo y el compromiso que mantienen desde hace seis años, y remarcó las dificultades del último año por la caída de recursos y el abandono de obras por parte de Nación.

Sin embargo, destacó que “en nuestra gestión nunca nos van a encontrar poniendo excusas, ni perdiendo tiempo en buscar responsables, ni en agraviar o descalificar a otro sector político para eludir nuestras responsabilidades. Con excusas no se pagan sueldos, con excusas no se terminan las obras, con excusas no llevamos soluciones a los barrios, ni mejoramos la calidad de vida de los vecinos”.

Repasó luego las principales tareas de todas las áreas del gobierno municipal, comenzando por la educación.

“Uno de los grandes desafíos de la educación pública, sin lugar a dudas, es terminar con la deserción escolar. Y en nuestras escuelas logramos los índices de deserción más bajos del país: son nulos en el nivel primario, y bajísimo en el secundario”, expresó, para señalar además que en el Sistema Educativo Municipal “cada alumno que necesita apoyo para integrarse o para aprender, por una condición o circunstancia especial que requiere mayor acompañamiento, cuenta con una maestra integradora dentro del aula. En el 2024 incorporamos 22 nuevas maestras integradoras, porque antes para recibir esa ayuda había que pagar y no todas las familias podían hacerlo”.

“Somos también la única escuela pública del país que posibilita a sus alumnos rendir el examen de Cambridge en inglés, ofreciendo una certificación internacional. El año pasado duplicamos la cantidad de alumnos que rindieron, alcanzando 83 estudiantes y los resultados fueron extraordinarios: superaron la media nacional y mundial en habilidades de lectura y escritura en inglés”, recordó.

En materia de salud, indicó que “sabemos que una de las principales barreras en el acceso a la salud es la dificultad para obtener estudios médicos a tiempo. Por eso quiero anunciar con gran satisfacción, que este año vamos a crear y poner en funcionamiento el primer Centro de Diagnóstico Municipal. Con equipamientos modernos de radiología, ecografía y por primera vez un mamógrafo municipal, esto permitirá que los vecinos puedan acceder a estudios de alta complejidad, facilitando la detección temprana de enfermedades, al mismo tiempo descomprimir la demanda en los hospitales de la provincia”.

También hubo anuncios respecto al cuidado del ambiente, ya que confirmó que “este año vamos a construir un nuevo Centro de Transferencia de Residuos, el tercer Punto Giro en la ciudad, con la particularidad que incluirá la primera escuela de economía circular de la provincia, fomentando empleo sustentable para emprendedores, pymes y cooperativas”.

Al detallar el plan de obras para 2025, sumado a las nuevas plazas, la reconversión del alumbrado público y pavimentación, sostuvo que “vamos a concretar una obra muy solicitada y que necesita una intervención integral, que es la puesta en valor del Parque de los Niños, también con financiamiento del Gobierno de la provincia”.

“En materia de veredas, sabemos que muchas familias tienen dificultades económicas para construirlas. No es responsabilidad del municipio, pero lanzaremos una línea de crédito municipal, con un esquema de esfuerzo compartido entre vecinos y comuna. Y vamos a avanzar en un plan municipal para coordinar ayuda a particulares con materiales o mano de obra para realizar más veredas, una tarea que permitirá generar empleo para unas 2.000 personas y un importante movimiento económico”, anticipó.

“Vamos a seguir invirtiendo en tecnología para colaborar con las autoridades policiales para mejorar la seguridad en nuestra ciudad, vamos a optimizar y mejorar el Centro de Monitoreo Municipal, lo que va ampliar los controles que realizamos, y vamos a sumar este año 300 nuevas cámaras de seguridad en espacios públicos y barrios, entre ellos en el barrio Leandro Paz, por una solicitud muy pedida por el concejal Gustavo Frías”, añadió.

Sobre las políticas de género, mencionó que “junto con el Nodo Tecnológico vamos a implementar este año la Línea Código Violeta, línea telefónica de 3 dígitos, un servicio municipal creado para ofrecer asistencia integral inmediata a mujeres y diversidades que se encuentran atravesando una situación de violencia por motivos de género o que se encuentren en peligro”.

También precisó que “vamos a impulsar un programa sobre la ludopatía que se llama Game Over. Hay que prestar atención sobre este tema. Es una problemática seria y con matices que antes no existían, como su impacto entre los jóvenes. Las nuevas plataformas, las apuestas online y la publicidad permanente han causado un verdadero drama en muchas familias de todo el país. No hay legislación clara con respecto al tema y las tareas preventivas son vitales”.

En la continuidad del apoyo al empleo y el sector privado, anunció que “este año vamos a destinar 500 millones para fomentar el emprendedurismo. Aquel que tenga una idea o necesita un empujón para comenzar a emprender lo va a tener a través de la caja de crédito municipal”.

Finalmente, ratificó sus convicciones al expresar que “no celebramos cuando alguien queda sin trabajo, ya sea en el sector público o privado, por eso nos enorgullece haber garantizado la estabilidad laboral a más de 700 municipales que hoy salen de su hogar sabiendo que tienen un trabajo digno”.

“No creemos que la solución sea una motosierra. Nosotros creemos en construir y no en destruir, creemos en una ciudad que acompaña y no abandona; en una ciudad que genera oportunidades y sobre todo en una ciudad más productiva, más humana, más justa e igualitaria para todos”, sentenció.

Discurso completo

Señor presidente del Concejo Deliberante, concejales y concejalas, señor gobernador de la provincia, señores senadores y diputados nacionales, representantes de la Unión Comercial, fuerzas de seguridad, queridos vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Les agradezco profundamente por su presencia.

Es un honor estar aquí inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

Antes de comenzar, quiero en esta oportunidad pedir a Dios y a la Virgen del Valle por la salud de nuestro querido Papa Francisco, que está atravesando horas difíciles.

Como cada año, quiero agradecer especialmente a los concejales de los distintos bloques, por el trabajo realizado, por las ordenanzas aprobadas el año pasado. Siempre remarco, y quiero subrayarlo hoy nuevamente, que, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, todos trabajan con un objetivo en común que es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Ojalá este año podamos seguir construyendo consensos y encontrando soluciones que beneficien a todos.

Nos llena de orgullo, además, estar realizando este informe en el Complejo Urbano Girardi, un emblema de la cultura catamarqueña que el año pasado cumplió 40 años y que, tras décadas sin intervenciones profundas, procedimos el año pasado a su remodelación.

No solo renovamos su infraestructura, renovamos escenario, alfombras, retapizado de las butacas, hicimos una refacción integral de toda la fachada exterior y del interior, camarines, baños. Pusimos nuevo equipamiento técnico para el funcionamiento de la sala, mejores aires acondicionados del complejo. En fin, devolviéndole el esplendor que se merecía.

Nosotros creemos en la cultura. Es nuestra identidad, pero también es desarrollo y trabajo y este teatro sin dudas es uno de los corazones culturales de nuestra ciudad.

No podemos ignorar que el año pasado fue especialmente difícil. Lo fue para cada familia, para los comerciantes, emprendedores, para nuestras industrias. El ajuste más grande de la historia (como le gusta decir al presidente), trajo una recesión profunda, caída del consumo, de la actividad, que también impactó negativamente en los ingresos municipales.

Fondos nacionales que ya estaban comprometidos para obras esenciales que se estaban ejecutando (como de agua y cloacas que tienen que ver con la salud) fueron directamente eliminados, de la noche a la mañana.

Lo mismo sucedió con la eliminación del Fondo de Incentivo Docente, fondos que tenían como objeto fortalecer el sistema educativo.

Esta situación compleja, lejos de paralizarnos, nos obligó a redoblar nuestro esfuerzo.

(Y quiero dejar en claro, en nuestra gestión nunca nos van a encontrar poniendo excusas, ni perdiendo tiempo en buscar responsables, ni en agraviar o descalificar a otro sector político para eludir nuestras responsabilidades)

Con excusas no se pagan sueldos, con excusas no se terminan las obras, con excusas no llevamos soluciones a los barrios, ni mejoramos la calidad de vida de los vecinos.

Ante esa situación, con creatividad y con la firme decisión política de que cada peso que ingrese al municipio se invierta en beneficio de la comunidad, no solo pudimos cumplir con nuestras obligaciones salariales, sino otorgar aumentos por encima de la inflación, garantizar los servicios esenciales, hacernos cargo del Fondo de Incentivo Docente -que la Nación no abonó-, y finalizar gran parte de esas obras esenciales que la Nación abandonó con recursos propios, como la obra de agua y cloacas del barrio La Cruz Negra, entre otras.

Pero no nos conformamos con eso, sino que el año pasado continuamos y avanzamos con obras y acciones, con ese plan claro de ciudad que tenemos.

1) Una ciudad igualitaria con servicios básicos para todos

2) Una ciudad sustentable que cuide el medio ambiente

3) Una ciudad moderna que utiliza la tecnología para mejorar la vida de los vecinos

4) Una ciudad participativa que escuche a sus vecinos

5) Una ciudad turística y económicamente pujante



Hoy quiero empezar este informe de gestión con lo que consideramos la mayor inversión que puede hacer una ciudad, que es la educación. Una sociedad que educa y forma a sus niños y jóvenes es una sociedad que construye futuro.

Desde el primer día tuvimos una visión clara, garantizar que nuestras escuelas ofrezcan una educación pública de calidad, innovadora e inclusiva.

Desde hace seis años, nuestros niños y niñas comienzan las clases en tiempo y forma, y esto es fruto del trabajo maduro y responsable con el gremio SIDCA, a quienes quiero agradecer públicamente.

Pero la educación no solo es garantizar el inicio de clases, sino también que las escuelas estén en condiciones adecuadas. Mientras los niños, niñas y los docentes disfrutaban de sus merecidas vacaciones, trabajamos intensamente para que cada edificio escolar esté impecable para el inicio de clases.

Hoy cada escuela tiene conectividad, cada aula sus pizarras digitales y aire acondicionado, porque queremos que la única preocupación de nuestros estudiantes sea aprender y la de nuestros docentes enseñar.

Uno de los grandes desafíos de la educación pública, sin lugar a dudas, es terminar con la deserción escolar. Y en nuestras escuelas logramos los índices de deserción más bajos del país: son nulos en el nivel primario, y bajísimo en el secundario.

¿Como lo hicimos? Con el compromiso de los docentes, directivos y gabinetes que implementamos en cada una de las escuelas.

Tenemos un modelo de seguimiento y acompañamiento, cuando se detecta que un niño o niña deja de asistir a la escuela, no nos quedamos con los brazos cruzados. Se implementa un protocolo de intervención inmediata, asistentes sociales visitan las familias, detectan los problemas y se buscan las soluciones, brindando todos los apoyos necesarios para que ese niño regrese a la escuela.

Además, garantizamos la inclusión, el acceso equitativo al aprendizaje. Cada alumno que necesita apoyo para integrarse o para aprender, por una condición o circunstancia especial que requiere mayor acompañamiento, cuenta con una maestra integradora dentro del aula. En el 2024 incorporamos 22 nuevas maestras integradoras, porque antes para recibir esa ayuda había que pagar y no todas las familias podían hacerlo.

Implementamos ese apoyo porque no era justo que solo los niños cuyos padres tenían una obra social o capacidad económica tuvieran maestra a su disposición, y otros alumnos no. La inclusión debe dejar de ser un discurso, debe ser un derecho.

En este mundo tan dinámico, estamos convencidos que la educación debe incorporar, además del programa educativo tradicional, nuevas materias que preparen a los niños y jóvenes para el mundo que se viene, por eso apostamos a la innovación.

Implementamos el programa Aprender a emprender, para que nuestros alumnos incorporen conocimientos en educación financiera y emprendedurismo desde edad temprana, programa que fue un éxito y este año vamos a profundizar aún más.

Somos también la única escuela pública del país que posibilita a sus alumnos rendir el examen de Cambridge en inglés, ofreciendo una certificación internacional. El año pasado duplicamos la cantidad de alumnos que rindieron, alcanzando 83 estudiantes y los resultados fueron extraordinarios: superaron la media nacional y mundial en habilidades de lectura y escritura en inglés.

El objetivo es que los alumnos alcancen niveles de excelencia que los prepare para un mundo globalizado y competitivo.

Ninguna transformación educativa es posible sin docentes formados y motivados, por eso el año pasado los docentes del Sistema Educativo Municipal se especializaron en inteligencia y educación emocional. Estas capacitaciones se traducen en docentes mejor preparados, alumnos con mayores herramientas y una educación que responda a los desafíos del Siglo XXI.

Nuestro compromiso con la educación no termina en las aulas de las escuelas municipales. Más de 1000 niños de los diferentes barrios de la ciudad participaron de programas de estimulación de la infancia, apoyo escolar y talleres socios educativos, que se realizan en más de 55 centros en toda la ciudad, con la participación de más de 140 docentes.

En el Nodo Tecnológico se dictaron más de 140 capacitaciones, para más de 8.000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos en robótica, diseño, programación, desarrollo de web, impresiones 3D y otras especialidades. Nodo Tecnológico que fue visitado por más de 6.000 alumnos de 120 escuelas de Capital y el interior, y fue sede de 225 eventos, y charlas con más de 12000 asistentes. Un lugar de formación lleno de vida, actividades y oportunidades, que es lo que queríamos.

Tan esencial como la educación, es la salud de nuestros vecinos. Sin salud no hay desarrollo posible.

A nivel mundial, cada vez se destaca más la vital importancia de la atención primaria de la salud, y es lo que tenemos a cargo en el municipio.

El último año fue intenso en términos de cobertura sanitaria. Desde el municipio, desplegamos acciones concretas para garantizar que la salud llegue a cada rincón de la ciudad.

Se aplicaron más de 12.000 vacunas, incluyendo antigripales, vacunas del covid-19, y todo el calendario sanitario obligatorio.

Realizamos campañas de detección de enfermedades crónicas, campañas de prevención de glaucoma, asegurando en este último caso, que aquellos pacientes que lo necesitaban y no pudieran pagarlos, recibieron anteojos de manera gratuita.

Mediante el programa El Municipio en tu Barrio, brindamos más de 24.600 atenciones médicas, acercando servicios esenciales como pediatría, odontología, clínica médica, ginecología, odontología, enfermería y stand de prevención en varias especialidades.

Modernizamos los 11 centros de salud barrial y sanidad central, mejorando sus instalaciones para que cada vecino sea atendido en un entorno adecuado y digno.

Intensificamos la tarea de prevención del dengue, con acciones como descacharrado y control en 199 barrios de la Capital, que incluyeron la visita a un total de 51832 viviendas. La aparición de casos depende de muchos factores, como el climático, pero todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer y no podemos relajarnos aunque hasta ahora hayamos tenido buenos resultados.

Seguimos trabajando en prevenir y enfrentar problemáticas que afectas nuestras familias y jóvenes. Estamos aplicando la tercera etapa del programa de prevención de adicciones Motivados por la vida, con resultados positivos, pero con la certeza de que todavía queda mucho por hacer. Vamos a seguir profundizando este programa con políticas integrales que involucren salud y contención social, porque el camino de la prevención realmente salva vidas.

Sabemos que una de las principales barreras en el acceso a la salud es la dificultad para obtener estudios médicos a tiempo. Por eso quiero anunciar con gran satisfacción, que este año vamos a crear y poner en funcionamiento el primer Centro de Diagnóstico Municipal. Con equipamientos modernos de radiología, ecografía y por primera vez un mamógrafo municipal, esto permitirá que los vecinos puedan acceder a estudios de alta complejidad, facilitando la detección temprana de enfermedades, al mismo tiempo descomprimir la demanda en los hospitales de la provincia.

Nobleza obliga, la adquisición del mamógrafo, es iniciativa del concejal Fernando Navarro, propuesta que nos pareció oportuna y necesaria. Cuando una iniciativa es buena para los vecinos, la tomamos sin ninguna mezquindad política.

Relacionado con la salud y la calidad de vida de los vecinos, uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión es trabajar para una ciudad, verde, sustentable y amigable con el medio ambiente.

El tratamiento en origen de los residuos es un desafío clave y en nuestra ciudad estamos progresando a pasos agigantados. El año pasado impulsamos la ordenanza Giro, que regula el tratamiento de los residuos y fomenta la economía circular.

Gracias al programa GIRO, hoy el 42 por ciento de las familias de esta Capital ya cuentan con herramientas para la disposición de residuos aprovechables. Este año sumaremos más contenedores, más Eco puntos y la recolección puerta a puerta para 5.000 nuevas familias.

Este año vamos a construir un nuevo Centro de Transferencia de Residuos, el tercer Punto Giro en la ciudad, con la particularidad que incluirá la primera escuela de economía circular de la provincia, fomentando empleo sustentable para emprendedores, pymes y cooperativas.

La construcción de un nuevo Punto Giro se debe a la excelente respuesta de la comunidad. Cada vez más vecinos separan sus residuos, y los llevan a donde corresponde. Un Punto Giro no fue suficiente, dos tampoco y ojalá pronto necesitemos un cuarto Punto Giro, porque eso significa que cada vez somos más los que entendemos que el cuidado del ambiente es responsabilidad de todos.

Y además de cuidar el ambiente, debemos saber que con el fomento de la economía circular, la basura que generamos genera importantes oportunidades de trabajo.

Una ciudad verde es una ciudad sustentable.

Recuperamos 12 espacios verdes en la ciudad, como Plaza Los Ceibos, Plazoleta Los Niños, Plaza Eva Perón, Plazoleta B° Judicial, Plaza Barrio Valle Hermoso o Plazoleta Los Abuelos.

Este año vamos renovar 15 nuevos espacios verdes, incluyendo la Plaza de Villa Parque Chacabuco, la Plaza San Martín, la Plaza del Sur frente Poli Sur, la plaza Yamil Fadel que gestionó la concejala Gilda Godoy, la Plaza Crisanto Gómez, la Nueva Plaza del barrio Portal del Norte, la Nueva Plaza de Barrio La Estancita, la Plaza Las Acacias, la Plaza Juan Chelemín que solicitó la concejala Daiana Ciippitelli, la plaza Matura Nieva que pidió especialmente la concejala Leticia Romero y la Plaza Varela Lezana, entre otras. Sumaremos también la plaza Vicente Saadi, que vamos a intervenir con ayuda del Gobierno provincial.

Además, vamos a concretar una obra muy solicitada y que necesita una intervención integral, que es la puesta en valor del Parque de los Niños, también con financiamiento del Gobierno de la provincia.

Vamos a construir también la primera plaza sustentable en la ciudad. Un espacio ecológico donde se promoverá el cuidado del ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, generando un lugar de acceso público en que la comunidad se involucre en su mantenimiento y conservación.

Transformamos y saneamos una área importante del Parque Adán Quiroga, casi dos hectáreas, donde se construyó un patio matero que se convirtió en un nuevo punto de reunión y esparcimiento para las familias.

Ahora ejecutaremos un plan de manejo y revalorización del Parque de la vida y otros sectores, marginando accesos, iluminación, riego y espacio de recreación.

Vamos a iniciar los trabajos del Parque Ambiental Sur, un nuevo pulmón verde contemplado en el plan estratégico integral de la ciudad.

Cuando nos referimos a una ciudad verde, no solo es una cuestión estética, es una necesidad para enfrentar el cambio climático.

En 2024, plantamos 3.200 nuevos árboles a través de nuestro vivero municipal, alcanzando un total de 30.000 árboles durante estos 6 años de gestión.

Creamos el año pasado el Banco de Árboles Municipales, para la articulación de vecinos y vecinas con la forestación público/privada.

Con el nuevo Código de Arbolado Urbano, este año sumaremos 3.000 árboles más y crearemos corredores verdes mejorando el microclima de la ciudad.

El cambio climático es una realidad, algunos la niegan, pero nosotros tomamos decisiones concretas para enfrentarlo.

Pondremos en funcionamiento el Sistema Municipal de Áreas Protegidas, iniciando la conservación de importantes áreas verdes como el Ecoparque El Jumeal, Reserva El Tala, Parque Adán Quiroga y el futuro Parque Ambiental Sur. Estos espacios tendrán un manejo específico para garantizar su disfrute para todos los vecinos.

Lanzaremos el Centro de Monitoreo Meteorológico Municipal, que con el uso de inteligencia artificial permitirá mejorar la alerta temprana y la preservación del medioambiente. Y avanzaremos en la gestión de riesgos con un plan de contingencia municipal, lo que nos permitirá estar mejor preparados ante eventos climáticos y tomar decisiones para proteger nuestra comunidad.

Vamos a renovar y jerarquizar la Policía Ambiental, dotándola de equipamientos tecnológicos de vanguardia, esta modernización permitirá realizar un monitoreo continuo y eficiente del ambiente, garantizando una respuesta ágil y precisa frente a cualquier problemática que afecte el espacio natural que todos los vecinos disfrutamos.

Seguimos invirtiendo para mejorar la limpieza de la ciudad. El año pasado incorporamos 7 nuevos camiones para normalizar y ampliar los 64 servicios diarios de recolección de residuos. Incorporamos en los camiones un sistema de seguridad satelital que sirve para controlar la velocidad y el recorrido para un mayor control y prevención de accidentes.

Relacionado con el cuidado del medio ambiente, está el sistema de movilidad sustentable, es un éxito el programa Vamos en Bici. Durante el 2023 se realizaron 16.000 viajes a través de las bicicletas públicas de la ciudad, y en 2024 tuvimos un aumento del 300 por ciento. A partir de esta demanda, y con la iniciativa de seguir conectando los barrios de la Capital, se amplió la red del sistema de bicicletas públicas, habilitando nuevos puntos y este año vamos a sumar más bicicletas y más puntos en los barrios, porque es también una manera de cuidar el ambiente.

Relacionado con el ambiente, la salud y la mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos, quiero referirme a otro de los ejes centrales de nuestra gestión, que es la de construir una ciudad igualitaria, donde cada vecino y cada vecina, sin importar el barrio donde vivan, tengan acceso a los servicios básicos que se merecen.

El año pasado avanzamos con obras de agua y cloacas en diferentes barrios y sectores de la ciudad, por ejemplo en Barrio Policías Retirados, en Barrio La Esperanza y Barrio Virgen Morenita, y vamos a avanzar este año en otros puntos de la ciudad.

Avanzamos en la regularización dominial para entregar posesión y escriturar terrenos en Loteo Terrazas del Sur, Barrio Papa Francisco y Lotes Sociales. Vamos a seguir este año por otros sectores, por ejemplo con desagües en el barrio 20 de Marzo.

Continuamos con el objetivo de reconvertir con iluminación LED todos los barrios de la ciudad Capital. El año pasado instalamos 2000 nuevas luminarias, beneficiando barrios como 25 de Agosto, Potrerillo, Judicial, Altos Verdes, El Mástil, Loma El Tala, Los Ejidos, Parque Horizonte, Los Olivares, San Marcos, Bancario y Romis Raiden, entre otros. Esto implica mejor iluminación, más seguridad, y reducción del consumo energético colaborando con el cuidado del medio ambiente.

Ya que pudimos completar el 100 por ciento de luminarias en los barrios de los circuitos 1 y 2, 4 y 6, este año sumaremos 4000 nuevas luminarias avanzando fuertemente en los demás sectores.

Seguimos avanzando con el plan de cordones cunetas y pavimentación de nuevos barrios. El año pasado asfaltamos 2.352 cuadras nuevas que benefician a las familias que residen en los barrios Barrio Jardín Sussex, Loteo Fernández, Barrio Virgen Morenita y Lomas del Mirador.

Este año haremos nuevos trabajos de pavimentación en las zonas de Barrio Villa Bosch, Barrio Choya; Barrio Parque Norte, Barrio Calera del Sauce II, Barrio La Esperanza, Barrio Combate de San Lorenzo, Barrio Antinaco Sur y muchas cuadras más de Barrios del Norte y el Sur de la ciudad. Hay 107 cuadras en el norte de la ciudad que pronto estaremos inaugurando, donde los vecinos llevan décadas esperando estas mejoras.

Reconocemos que hay sectores de la ciudad cuyas calles están en mal estado. Y si bien son múltiples las causas, (el asfalto tiene una vida útil de diez años, lo más destructivo para el asfalto es el agua y hay cerca de 200 roturas de pavimento al mes por pérdidas de agua. Seguramente, y venimos hablando con el gobierno, hay que comenzar a renovar los caños de la ciudad, muchos de los cuales ya son muy antiguos), pero este año van a estar trabajando de manera permanente cerca de 20 equipos de bacheo, y vamos a proceder con la ayuda del Gobierno de la provincia, a la repavimentación de las avenidas Choya, Gobernador Correa por pedido de Leticia Romero y Carmen Moya, avenida Gobernador Galíndez por iniciativa del Concejal Funes, y 9 de julio por pedido del concejal Alejandro Carrizo, entre otras.

Una obra que mejora la calidad de vida de la gente es la de gas natural. Desgraciadamente los proyectos que estaban aprobados en el gobierno nacional y que beneficiaban a 5.000 vecinos, también sufrieron la cancelación de la financiación por parte del gobierno nacional.

Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a comenzar con recursos propios en algunos barrios colocando gas natural porque el progreso no puede esperar.

En materia de veredas, sabemos que muchas familias tienen dificultades económicas para construirlas. No es responsabilidad del municipio, pero lanzaremos una línea de crédito municipal, con un esquema de esfuerzo compartido entre vecinos y comuna. Y vamos a avanzar en un plan municipal para coordinar ayuda a particulares con materiales o mano de obra para realizar más veredas, una tarea que permitirá generar empleo para unas 3.000 personas y un importante movimiento económico.

Una buena noticia para el Circuito 5, pedido del concejal Miguel Rasjido, es que vamos a sistematizar toda la costanera sur del Arroyo Fariñango, continuando la obra de la avenida Italia.

Pero seguimos avanzando para ser una ciudad inteligente, que utiliza la tecnología para resolver los problemas reales de los vecinos.

Para brindar mejores servicios logramos canalizar los pedidos y agilizar las respuestas a través del moderno centro de atención al vecino y fundamentalmente la aplicación CERCA.

Durante el año 2024, en CERCA se han gestionado reclamos, denuncias y solicitudes de los vecinos, realizadas a través de la app, por teléfono o personalmente en las oficinas.

Esta herramienta permitió a los ciudadanos reflejar y manifestar sus inquietudes en forma sencilla, cuando antes debían ir a un lugar por un problema de alumbrado, a otro por un contenedor y a otro por un bache. Solucionamos más de 9.000 reclamos de manera rápida y eficiente, facilitando una respuesta más ágil por parte del municipio.

Este año planteamos crear puntos cerca en los diferentes Sepaves de la ciudad, lo que permitirá mayor accesibilidad para los vecinos de diferentes barrios y a su vez generar espacios de diálogo directo con ellos.

Vamos a seguir invirtiendo en tecnología para colaborar con las autoridades policiales para mejorar la seguridad en nuestra ciudad, vamos a optimizar y mejorar el Centro de Monitoreo Municipal, lo que va ampliar los controles que realizamos, y vamos a sumar este año 300 nuevas cámaras de seguridad en espacios públicos y barrios, entre ellos en el barrio Leandro Paz, por una solicitud muy pedida por el concejal Gustavo Frías.

Vamos a seguir interviniendo en los barrios con alarmas solidarias, como lo hicimos el año pasado por ejemplo en el Circuito 6. Este año vamos a colocar 500 alarmas solidarias, lo cual sumado a la iluminación, sin lugar a dudas contribuye a que tengamos una ciudad más segura.

Utilizamos la tecnología con excelentes resultados para prevenir el flagelo de la violencia contra la mujer. Implementamos un sistema que permite conectar los teléfonos celulares con el Centro Operativo de Monitoreo Municipal, a los efectos de transmitir información, en forma inmediata, sobre cualquier situación de inseguridad que afecte la integridad psicofísica y la propiedad de las personas víctimas de violencia de género.

Y junto con el Nodo Tecnológico vamos a implementar este año la Línea Código Violeta, línea telefónica de 3 dígitos, un servicio municipal creado para ofrecer asistencia integral inmediata a mujeres y diversidades que se encuentran atravesando una situación de violencia por motivos de género o que se encuentren en peligro.

Quiero destacar especialmente el trabajo que viene realizando la secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad. El año pasado se asistió un promedio de 260 víctimas por mes por medio de esa secretaría y su equipo interdisciplinario (que integran abogados, psicólogos, y todos los profesionales para la contención social de la mujer y sus hijos).

Los puntos violetas asistieron a 3.230 mujeres en situación de violencia, de las cuales 495 son de alto riesgo.

Esto demuestra la necesidad concreta de diagramar espacios de contención y alojamiento y lo hicimos con la apertura de la Casa Punto Violeta, centro municipal integral transitorio de protección a mujeres, un lugar que representa un refugio seguro, un espacio de oportunidad para reconstruir vidas atravesadas por la violencia.

Este hogar no es solo una construcción física, es un símbolo de resistencia y una declaración de esperanza.

Este año vamos a abrir nuevas sedes de Punto Violeta para ampliar la presencia en distintos sectores de la ciudad, y vamos a preparar una línea especial de financiamiento para emprendedoras mujeres y de otros colectivos.

También a través de los consejos multisectoriales se trabajó a pleno en la atención integral, y se generaron numerosas iniciativas para los adultos mayores.

Vamos ampliar el Banco de Ayudas Técnicas, programa destinado a adultos mayores y personas con movilidad reducida que favorece el acceso a productos de apoyo, la entrega de viandas saludables y pleno apoyo a personas mayores que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

También venimos realizando un trabajo intenso con los jóvenes. El Punto Joven hoy es un lugar de referencia para los jóvenes de nuestra ciudad, donde se promueven actividades, sanas, pero también se trabaja con emprendedurismos, y campañas de distintos tipos.

Vamos a seguir haciendo la Fiesta del Buzo, y este año vamos a sumar Olimpiadas jóvenes, Punto Joven en los barrios de la Capital, y un programa sobre la ludopatía que se llama Game Over.

Hay que prestar atención sobre este tema. Es una problemática seria y con matices que antes no existían, como su impacto entre los jóvenes. Las nuevas plataformas, las apuestas online y la publicidad permanente han causado un verdadero drama en muchas familias de todo el país. No hay legislación clara con respecto al tema y las tareas preventivas son vitales.

En materia cultural, como yo lo manifesté anteriormente, después de 40 años remodelamos el Urbano Girardi, y procedimos a la digitalización de los archivos históricos de la ciudad en conjunto con la biblioteca nacional Mariano Moreno. Esta iniciativa permitió la preservación y el acceso digital a valiosos documentos que forman parte del patrimonio cultural de Catamarca, garantizando la conservación para futuras generaciones y facilitando su acceso para investigadores y ciudadanos interesados en conocer más la historia local.

Reeditamos el programa Capital es Cultura con una enorme participación entre talentosos exponentes locales de todas las disciplinas, a quienes entregamos un total de 40 millones de pesos para que sigan creciendo.

Este año vamos a poner también en valor el complejo cultural Rulo Blas Bosch, ubicado en la zona oeste de la Capital.

En Cultura tenemos múltiples programas y actividades que cada vez suman más participantes, y con los cuales buscaremos intensificar los circuitos activos para estar más presentes en los barrios con talleres de pintura, marroquinería, danza, canto, etc.

Otro de los ejes fundamentales de nuestra gestión es la participación y el diálogo directo con los vecinos en una ciudad participativa.

Este año vamos a culminar con todas las obras y acciones del presupuesto participativo, entre ellas como el equipamiento de Plaza Blanda para el JIN Nº12, la instalación de Juegos para Niños con TEA, la creación de SUM «Jesús de Nazareth», el equipamiento Mobiliario Urbano en el Espacio Verde San Marcos, Juegos Infantiles Barrio 50 viviendas Sur, la cancha de futbol «Escuela Inter del Norte», la creación de la cancha «Inti Huasi» o el Patio Matero barrio «Comunitario» La Viñita, y vamos a convocar nuevamente a los vecinos para que decidan que obras son necesarias en cada uno de sus barrios.

Por último y con respecto al otro eje de gestión, que es el turismo y desarrollo económico. En la parte turística, si bien queda muchísimo por hacer para seguir creciendo, con gran satisfacción podemos decir que el trabajo de estos años ya está dando los frutos.

El año pasado, a pesar de la recesión económica, visitaron nuestra ciudad medio millón de turistas con un impacto económico de 24 mil millones de pesos, algo que no se logra en la ciudad de paso que fuimos históricamente: estos turistas se quedaron un promedio superior a las 3 noches de estadía.

Esto se logró con promoción innovadora, eventos y propuestas que tuvieron enorme aceptación, capacitaciones a quienes reciben a los turistas y un trabajo constante coordinado con el sector privado que nos da la seguridad de que vamos a seguir creciendo.

Las propuestas y la concurrencia en sitios como Casa de la Puna, Pueblo Perdido, El Jumeal, la Gruta de la Virgen del Valle, los museos y circuitos turísticos son muestra elocuente de lo que se ha logrado.

Trabajamos para fortalecer el sector privado, apoyando a los emprendedores, a los que brindan servicios.

Lanzamos el año pasado la plataforma digital Mi Capital Conecta, que identifica, impulsa y acerca la oferta de trabajadores de oficio y afines con las necesidades de la comunidad local.

En la Escuela de Emprendedores superamos los 600 inscriptos. De 120 proyectos presentados, 67 ya fueron aprobados y financiados y eso es más servicios y más trabajo para muchas familias, que también apoyamos con el programa Mi primer impulso, donde el municipio aporta la mano de obra y el emprendedor el material para iniciar su negocio.

Dispusimos beneficios a los contribuyentes con la reducción de alícuota para agencias de viajes, cobrando la mitad para servicios a pasajeros que van de Catamarca a otros puntos, y exención total para servicios prestados a pasajeros que vienen a esta ciudad.

Con el fin de apoyar a nuevos emprendedores, aplicamos exenciones y ayudas que se extienden durante el primer año de actividad, con beneficios del 100 por ciento los primeros tres meses, del 50 por ciento de los tributos por otros seis meses, y del 25 por ciento en el último trimestre. Porque sabemos que ese primer año es clave para afianzarse.

Nuevamente tuvo un papel preponderante nuestra Caja de Crédito, que entregó más de 675 millones de pesos a través de las diferentes operatorias, que abarcaron desde emprendedores hasta aportes particulares, que en todos los casos, así sean créditos personales, contribuyen a movilizar el comercio y la economía local.

Este año vamos a destinar 500 millones para fomentar el emprendedurismo. Aquel que tenga una idea o necesita un empujón para comenzar a emprender lo va a tener a través de la caja de crédito municipal.

Si hablamos de desarrollo y de trabajo, tengo que agradecer sinceramente a los trabajadores municipales, con quienes terminamos de cerrar un acuerdo muy importante a través del SOEM, gremio al que le agradezco también por su predisposición al diálogo. Y quiero anunciar, ya que el incremento otorgado es sólo para los trabajadores de planta, que voy a otorgar un aumento similar también a los becados de la municipalidad, pero en un solo pago.

Por último, una pequeña reflexión que sintetiza los objetivos que tenemos como gestión.

Nuestra labor se basa en pilares fundamentales: educación, salud, desarrollo social, infraestructura y sostenibilidad.

Creemos en una ciudad, donde se respeta la diversidad de ideologías y de pensamiento.

Creemos en una gestión empática con quienes están atravesando dificultades. Ayudamos mucho cuando alguien está necesitando por cuestiones de enfermedad u otras circunstancias, no lo dejamos librado a la lógica del mercado.

Creemos en la articulación pública y privada, porque sabemos que el mercado por sí solo no resuelve desigualdades.

Creemos en el cuidado del medio ambiente: la sostenibilidad no es una opción sino una obligación con las futuras generaciones

Creemos que la violencia de género es un tremendo flagelo, por eso vamos a mantener y seguir sosteniendo el acompañamiento y contención de la mujer y las políticas activas para combatir esa violencia.

Creemos en la diversidad y en los derechos adquiridos: una sociedad justa es aquella donde cada persona pueda vivir con dignidad sin discriminación ni retrocesos.

No celebramos cuando alguien queda sin trabajo, ya sea en el sector público o privado, por eso nos enorgullece haber garantizado la estabilidad laboral a más de 700 municipales que hoy salen de su hogar sabiendo que tienen un trabajo digno.

No creemos que la solución sea una motosierra. Nosotros creemos en construir y no en destruir, creemos en una ciudad que acompaña y no abandona; en una ciudad que genera oportunidades y sobre todo en una ciudad más productiva, más humana, más justa e igualitaria para todos.

De esta manera, dejo inaugurado el periodo de sesiones del Concejo Deliberante capitalino para el año 2025. Muchísimas gracias a todos.