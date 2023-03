El intendente de FME, Guillermo Ferreyra (Frente de Todos) inauguró este domingo el periodo de sesiones ordinaria, donde brindó un detalle pormenorizo de las principales obras realizadas en el municipio, marcó que se encuentra habilitado para volver a competir por un tercer grado.

El intendente Ferreyra comprometió a todo su equipo de trabajo a continuar dando lo “mejor para el municipio” y anunció la concreción de obras de pavimentación, un plan de reordenamiento territorial, mejoras para los empleados municipales, entre otros anuncios. Y añadió luego «siempre va a haber gente que no quiere que este proyecto continúe y es justo que esto suceda, es la democracia, pero a veces tenemos que ser responsables, no solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Es por eso que he solicitado que me aclare la situación el juez electoral en turno, si el artículo 104 de la Carta Orgánica era constitucional o no, a lo cual dijo que no era constitucional porque el artículo 250 de la Constitución de la Provincia establece que las reelecciones de los intendentes no tienen límites, así como no tiene límite el gobernador”, cerró.

Salarios

“Ningún trabajador o trabajadora de la Municipalidad planta permanente o contratado cobrará en bruto menos de 100.000 pesos en sus sueldos los planes se les otorgará un incremento del 40% (en dos cuotas del 20% en los meses de marzo y el 20% en abril)”, afirmó en su discurso Ferreyra.