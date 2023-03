En una plaza de San José colmada de vecinos, vecinas, comerciantes, funcionarios y también emprendedores, el intendente Guillermo Ferreyra brindó su discurso en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú.

“Vengo a renovar los votos con mi pueblo, como en aquel 2015 y a garantizarles el amor y el acompañamiento en todos los momentos. Soy felizmente elegido por la mayoría de ustedes que con el 59,6% que nos dieron la oportunidad se seguir gobernando” dijo ante los miembros del Concejo Deliberante, encabezado por la presidenta Patricia Arreguez y todos los presentes.

La sesión contó con la presencia del vicegobernador Rubén Dusso, la Senadora nacional Lucia Corpacci, la Diputada Silvana Ginocchio, el Senador Oscar Vera, los intendentes Gustavo Saadi, Susana Zenteno y Omar Soria; el ministro Isauro Molina, la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Guerrero y Diputados, funcionarios provinciales y municipales.

Tras hacer un balance audiovisual del informe de gestión del año 2022, que incluyó obras, acciones y la ejecución de numerosos programas municipales, provinciales y nacionales, el intendente avanzó con los anuncios en relación a obras y acciones para el presente año.

En ese marco, anunció un plan histórico de asfaltado que incluirá la inversión de más de 600 millones de pesos para la ejecución de obras que incluirán a las localidades de San Antonio, Piedra Blanca, La Tercena, La Carrera, Collagasta y Pomancillo Este. El plan de obras será financiado por el Gobierno de la provincia y ya se inició este sábado en La Carrera.

Además, anunció un incremento salarial del 40% para los empleados y empleadas de planta permanente y contratada, a hacerse efectivo en su totalidad hasta el mes de julio, lo que permitirá que ningún trabajador perciba menos de $100.000 de sueldo bruto.

Para el personal de planes dijo que el aumento también será de un 40% a abonarse en dos partes. Anunció además el blanqueo de items que permitirá que los nuevos jubilados tengan una mejora sustancial en sus ingresos.

En lo que respecta al plan de obras anunció la ejecución en su totalidad del Estadio Maradona en La Carrera, el Club de Campo Municipal cuya obra ya se inició, más espacios deportivos y recreativos y como novedad dio a conocer que ya se inició la implementación de estaciones SOS para ciclistas.

Sobre el medio ambiente señaló que continuarán los diversos programas que ya están en ejecución y se incorporarán nuevos programas que incentiven la conciencia ambiental en la población, además de un plan de acciones en materia educativa.

En cuanto a Desarrollo Social anunció la continuidad de programas de asistencia directa a los vecinos y vecinas, y la implementación de nuevos programas de atención al cuidado de la salud infantil, entre otros.

Tendrán continuidad además los eventos culturales, turísticos y deportivos, que se vienen desarrollando en apoyo a los clubes y emprendedores del departamento.

En sus palabras el jefe comunal expresó que mantiene firme su compromiso con la comunidad de seguir trabajando y agradeció que la población haya renovado en dos oportunidades la confianza para ser electo intendente.

En este sentido recordó la vigencia de la sentencia del ex Juez Electoral y de Minas Guillermo Cerda emitida en noviembre del 2021, quien había declarado la nulidad e inaplicabilidad del artículo 104 de la Carta Orgánica que limita a dos periodos el mandato del intendente.

“Este es mi último mensaje del segundo mandato. Vamos a seguir trabajando para que Fray Mamerto Esquiú siga creciendo. Sigo con una sentencia firme del mes de noviembre del año 2021 que en su artículo 1 establece que estoy habilitado para participar de un tercer mandato”, aclaró.

“La intención no es estar de por vida ni nada, es que este proyecto -que nos costó muchas horas de trabajo y por el cual trabajaron muchos hombres y mujeres-, tenga continuidad. Sabemos que nadie es imprescindible y que en nuestro equipo de gobierno hay gente capacitada para poder dar continuidad a este proyecto, pero seguramente lo vamos a decir luego de escucharlos a todos ustedes, en el momento que haya que decidir si somos o no candidatos”, sostuvo.

“Falta mucho para eso. Como les dije siempre: yo amo levantarme todas las mañanas y trabajar de intendente, pero si mí proyecto de Gobierno me convoca para una responsabilidad superior seguramente lo vamos a conversar con todos y con todas, porque este es un proyecto colectivo que escucha sobre todo al ciudadano, a las bases, a los dirigentes y sobre todo a la familia que es el pilar fundamental de todo lo que hacemos. Seguimos en carrera, tengo toda la voluntad y toda la fuerza para poder seguir trabajando en Fray Mamerto Esquiú. Es por eso que hoy renuevo los votos con mis vecinos y vecinas de este hermoso departamento”, finalizó.