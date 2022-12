El Senador Guillermo Andrada estimó una posible reducción de fondos para Catamarca

“En el caso de Catamarca, que comerciábamos con Chile, después tuvimos que ir mudando nuestro comercio al puerto de Buenos Aires. Por eso coincido con el planteo del Presidente y de los gobernadores respecto de que Rodríguez Larreta, teniendo una jurisdicción rica, quiere quedarse con más recursos”, sentenció.

Distribución

El legislador nacional acotó que al conflicto por la coparticipación no hay que tomarlo como una foto que hoy se muestra por la medida cautelar que beneficia a CABA. Indicó que cuando se generó el reparto de la coparticipación, CABA no tenía un índice porque no era una provincia, por lo que recibía un ingreso que se estableció.

“Después Néstor Kirchner le da un porcentaje del 1,40% a CABA y a Tierra del Fuego 0,70%. Cuando asumió Mauricio Macri le incrementó a 3,75% la coparticipación a CABA con el argumento del traspaso de las fuerzas de seguridad, algo que fue muy superior al monto que necesitaba. Tras la firma del Pacto Fiscal, ese monto bajó a 3,50%.

Y cuando asume Alberto Fernández le otorgó un 0,90% de la coparticipación más el 1,40% original y se establece el 2,32% que le correspondería a CABA. De ahí surge el planteo judicial que realizó la Ciudad Autónoma que derivó en este fallo”, resumió.