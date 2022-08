El senador nacional Guillermo Andrada (FdT) se pronunció a favor de que los partidos políticos tengan internas para dirimir candidaturas. En este sentido consideró que se trata de herramientas para formar cuadros políticos.

Raúl Jalil se expresó públicamente y consideró que las PASO representan un gasto que el Estado no está en condiciones de asumir.

«Siempre he sido partidario de que haya internas en los partidos políticos. Considero que la política tiene que formar cuadros políticos y en eso tenemos un gran déficit porque durante muchos años hubo candidaturas que no vienen de la política», señaló y aclaró que no quería aludir a ninguna fuerza política en particular.

«Creo que para estar en la política tenés que tener cierta formación. Tenés que haber estado en los partidos políticos, debatir, mostrar tus ideas. Siempre he querido que los candidatos surjan de una interna».

En este contexto dijo que no desmerece el sentido de las PASO, pero consideró que si el Gobierno no las convoca tendría que haber internas partidarias.

«Es una opinión personal, tiene que haber internas. Hay que valorar a los partidos políticos. Las PASO no están mal, no digo que sean malas, es solo mi punto de vista», manifestó en declaraciones radiales.

