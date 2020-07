Ayer, la intersindical docente, integrada por Ateca, Suteca, UDA, Sadop y Sidca elevó

una nota al ministro de Educación de la Provincia, Francisco Gordillo, en la que

manifiesta su desacuerdo con el retorno de clases presenciales.

En la misiva señalan que a la fecha no han sido convocados para interiorizarse sobre

el protocolo que se ejecutaría, a la vez que, conforme los relevamientos edilicios

realizados por cada entidad, no están dadas las mínimas condiciones para un

eventual retorno a clases. También subrayan la carencia de personal de servicios

generales para ejecutar y responder a las exigencias de los protocolos que se deben

establecer por la pandemia.

En la presentación, sobre las condiciones edilicias y protocolo, desde la intersindical

señalan: “A la fecha no se ha puesto en conocimiento ni convocado a tratar el

protocolo de un futuro reintegro a clases. Sin perjuicio de ello y atenta a la sensible

cuestión planteada, la intersindical docente pone en su conocimiento conforme a los

relevamientos realizados a través de las estructuras que componen cada sindicato,

es de observar que en el Ministerio a su cargo no se encuentran mínimamente dadas

las condiciones para un eventual retorno a clases. Decimos esto en orden de

resguardar la salubridad, seguridad e higiene de los trabajadores de la educación, en

razón que no se encuentran las condiciones requeridas en los protocolos nacionales

y provinciales, sin perjuicio que a la fecha carecemos de notificación alguna sobre

estos temas” (sic).

En idéntico sentido, explican: “Es de observar que no existe un protocolo institucional

en las unidades educativas, como así también muchas de ellas carecen de la

infraestructura necesaria para garantizar el reintegro a clases, que de ser así pondría

no solo en riesgo a los trabajadores sino también a los alumnos y padres que

conforman la comunidad educativa”.

En tanto, en relación con el recurso humano en los establecimientos, explican: “Se

evidencia la carencia de personal de maestranza que se requiere para dar

cumplimiento a tales tareas, sin perjuicio que el Estado debe garantizar la provisión

de indumentaria e insumos necesarios para los trabajadores y alumnos. Tales

obligaciones debe garantizar el Ministerio que se cumplan en todas las instituciones,

no solo de gestión pública sino también de gestione privada” (sic).

Paritaria urgente

Los representantes gremiales de la docencia reiteraron la urgencia de convocar a la

paritaria docente para tratar todos los temas que en reiterados pedidos han realizado.

Relacionado