En la explanada de CATA

Este miércoles 17 de diciembre, a partir de las 19.30 hs. en la explanada frente CATA (ex casa histórica de gobierno) se llevará a cabo el cierre del año de los talleres de baile y expresión corporal a cargo de «Los Bailarines de la vida» y del Ciclo “Vení a bailar”, ambas propuestas a cargo de la bailarina, Rita Soria.
“Queremos celebrar el cierre de un nuevo año de la mejor manera y que es bailando. Por eso invitamos a bailarines, a docentes, a gente que ama nuestras danzas y al que quiera y se anime a bailar por primera vez a celebrar un nuevo encuentro en el que nos permitimos ser felices, homenajeando a nuestros grandes autores populares y sintiéndonos más argentinos y catamarqueños que nunca bailando su legado musical”, indicó la docente.

