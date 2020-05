El canal de diálogo abierto en el inicio de la semana entre el Gobierno de Catamarca

y la intersindical estatal no impidió que en la jornada de ayer se llevara a cabo la

movilización convocada por el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) que

integran la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Obreros y

Empleados Municipales (SOEM), Suteca, Vialidad, entre otros y a la cual se le

sumaron legisladores y organizaciones sociales.

La movilización comenzó con la concentración de los trabajadores en la sede de

ATE, ubicada en Ayacucho y Prado. A este punto llegaron con sus pancartas los

organizadores y luego empezaron el recorrido hasta terminar frente a Casa de

Gobierno, lugar en el cual se escucharon las voces de los dirigentes sindicales.

Primeramente fue Juan Godoy, referente de la Suteca, quien sostuvo: “Esta unidad

tiene que ser el mejor mensaje para éstos que creen que la provincia es una

empresa, que creen que los trabajadores somos esclavos, que creen que van a hacer

obras solamente para sus negocios”, para luego hacer mención al sector gremialista

que identificó como “socios” del Gobierno que “no hay que decir que son peronistas,

hay que hacer peronismo”.

Por su parte, Luz Roldán de SEOPS dijo que “quieren privatizar la obra social y por

eso vamos a quedar sin salud”, acotando que la única solución es que todo el sector

obrero se defienda.

Seguidamente, el encargado de dirigirse a los trabajadores presentes fue el

secretario General del SOEM, Walter Arévalo, quien expresó que en los días previos

a la movilización “quisieron ejercer el miedo entre los trabajadores para que no

salgan a la calle y aquí están los trabajadores”.

“Muchos se preguntan cuál es la diferencia entre esta clase de dirigentes sindicales y

aquellos que están en la otra vereda y que el Gobernador se equivocó de mandarlos

de carteros, como también negociaron, porque era como mandarlo al cuco a vender

terrenos en el paraíso”, cuestionó.

En otro tramo, el titular del SOEM mencionó que “convirtieron a todos los diputados

oficialistas en pregoneros del Poder Ejecutivo y eso lleva a que los trabajadores

siempre estén en la calle”, acotando que “me da vergüenza pertenecer a esta CGT

indocumentada”.

“Gracias a esta movilización esperamos que el Gobernador recapacite, convoque a

los dirigentes sociales, convoque a las delegaciones internas, a cada trabajador para

que le digan si quiere o no la reforma”, además de que “si quiere la reforma, que

espere que pase la crisis que está preocupando a toda la familia”.

Por otra parte, Arévalo dijo que la movilización es el comienzo de un plan de lucha y

que si el Gobernador no retrocede con las decisiones que ha tomado y que el

movimiento obrero no está de acuerdo. “Que no nos obliguen a seguir saliendo a la

calle”, dijo al tiempo que remarcaba que había más de 2000 personas.

Finalmente, el secretario General de la ATE, Ricardo Arévalo expresó que la plaza 25

de Mayo es el lugar adonde los trabajadores se manifiestan cuando sus derechos

son avasallados por los gobiernos de turno, al tiempo que anunciaba que en los

municipios del interior provincial se estaban realizando manifestaciones y que

“queremos una Reforma Laboral que lleve el fruto de la carrera administrativa”.

“Esto recién comienza y si ellos no están dispuestos a dar un paso atrás con los

ajustes, nosotros tampoco estamos dispuestos, por eso convocaremos a otra nueva

marcha”, concluyó.

