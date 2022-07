Música

El himno antimonárquico de Sex Pistols, «God Save The Queen», es oficialmente el single de vinilo más vendido de 2022 hasta la fecha, según reveló la Official Charts Company.

El tema, que originalmente (y de forma un tanto controvertida) alcanzó el número 2 en la Official Singles Chart durante el jubileo de plata de la Reina en 1977, recibió una reedición para conmemorar el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II en junio. Se puso a disposición de los fans un número limitado de ediciones especiales que se agotaron en los pedidos anticipados.

Gracias a un lanzamiento exclusivo del Día de las Tiendas de Discos, “The Lakes” de Taylor Swift es el segundo sencillo en vinilo más vendido del año hasta la fecha. El tema, incluido originalmente en la edición de lujo de Folklore, recibió una edición limitada en cera en abril y alcanzó el Top 100 de la Official Singles Chart, llegando al número 88.

En el Top 5 de 2022, la colaboración de Suggs y Paul Weller con influencia de Motown, Ooh Do U Fink U R, está en el número 3. Otras exclusivas del Día de la Tienda de Discos – “We’re Gonna Get There in the End” de Noel Gallagher y “Brilliant Adventure” EP de David Bowie – se sitúan en los números 4 y 5 respectivamente.

Los lanzamientos exclusivos del Día de la Tienda de Discos también salpican el Top 20 más amplio, incluyendo A “Celebration” de U2 (9), la reedición de “Who’s That Girl” de Madonna (10) y el inédito “Alright” de Sam Fender (14).

Lista oficial de singles en vinilo 2022 – hasta el final del segundo trimestre:

1 GOD SAVE THE QUEEN SEX PISTOLS VIRGIN

2 THE LAKES TAYLOR SWIFT EMI

3 OOH DO U FINK U R SUGGS & PAUL WELLER BMG

4 WE’RE GONNA GET THERE IN THE END NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS SOUR MASH

5 BRILLIANT ADVENTURE EP DAVID BOWIE PARLOPHONE

6 HUNTER’S MOON GHOST LOMA VISTA

7 MAKING A FIRE FOO FIGHTERS COLUMBIA

8 ROCK THE CASBAH CLASH COLUMBIA

9 A CELEBRATION U2 ISLAND/UMC

10 WHO’S THAT GIRL MADONNA RHINO

En cuanto a álbums, Harry Styles se convirtió en el álbum más vendido en vinilo de lo que va de año con “Harry’s House”, según reveló la Official Charts Company.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))