Fuerza de Mujer así fue la verdadera historia que inspiró el guion de la telenovela

28 diciembre, 2020 10:19

La novela Fuerza de Mujer es un éxito en todo el mundo por la conmovedora historia que vive la protagonista Bahar junto a sus hijos.

Desde que se estrenó en Argentina la novela turca Fuerza de Mujer, la audiencia no puede dejar de ver capítulo a capítulo que ocurre con la historia de la protagonista llamada Bahar y sus hijos.

La telenovela Fuerza de Mujer arrasa con los niveles de audiencia con la historia de la mujer viuda que debe atravesar difíciles obstáculos y luchar por la crianza de sus dos pequeños hijos y con la pobreza luego de perder su marido Zahar.

Sin dudas, la mayoría de las telenovelas turcas ha tenido mucho éxito alrededor del mundo. Sin embargo, la novela Fuerza de Mujer, que se estrenó en 2017, atrapó al público desde el primer segundo.

La trama de Fuerza de Mujer está inspirado en la producción japonesa llamada Woman, my life for my children, una de las ficciones más vistas que fue escrita por el conocido Yuji Sakamoto.

Tras este éxito, los productores de Fuerza de Mujer le dieron un giro con cultural a la historia y la novela conoció el éxito bajo el nombre Kadim, que en español se tradujo a Fuerza de Mujer o simplemente Mujer.

De la mano de excelentes actores como Özge Özpirinçci y Caner Cindoruk, la novela atrapa al público por las desgracias que vive Bahar que tiene que estar sin su madre desde los ocho años y que tiene que lidiar con incertidumbres y los desaciertos.

En cada capítulo se puede ver a Bahar sufriendo por la pérdida de su marido, el engaño de su hermana, quien es una persona con problemas mentales, y por su enfermedad.

Bahar es madre de dos hijos y vive en un humilde departamento. Los tres viven momentos de mucha miseria y solo son ayudados por Enver, su padrastro y marido de su madre, y por los vecinos del barrio.

Fuente: https://www.terra.com.mx/

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube