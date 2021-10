Inevitablemente las expresiones de la diputada opositora Juana Fernández

asegurando que circulaba la variante Delta del coronavirus iban a resonar en la

sesión de la cámara baja. La legisladora aseguró que deponía de los fueros

poniéndose a disposición de la Justicia como una ciudadana común, pero para el

oficialismo fue solamente una puesta en escena. Además, desde Juntos por el

Cambio se impulsó un pedido para que dos de los tres integrantes del COE pidan

licencia en esta campaña. Desde el Frente de Todos les recordaron que no hicieron

lo propio el intendente de Belén y el exrector de la UNCA.

Los primeros cruces en el recinto fueron tangenciales a este tema. Sucede que,

cuando se trataba la creación un programa de prevención del suicidio de niños, niñas

y adolescentes, el macrista Diego Figueroa deslizó que “la prevención está dada por

la información” y con ello puso en duda la cuarentena por la pandemia que “en

Argentina fue excesiva y eterna, salvo para los que estaban de fiesta en Olivos, sin

dar información real a la ciudadanía”.

El comentario activó el malestar de la autora del proyecto en tratamiento, Verónica

Mercado, quien pidió no “manosear” la iniciativa por mezquindades como parte de un

cálculo especulativo “de quienes están transitando los 15 minutos de gloria que les

dio la política para sentarse en una banca”.

Tras ese momento, la sesión volvió al andarivel en el tratamiento de otros proyectos

hasta que llegó el punto comunicaciones. Es decir, el espacio donde las y los

legisladores pueden expresarse sobre diferentes temáticas. Allí abrió el debate José

“Chichi” Sosa, quien pidió a sus pares que repudien el tuit del ministro de Seguridad

de la Nación, Aníbal Fernández.

Figueroa tomó ese tópico del “tuit amenazante” para asociarlo con que “se pretenden

acallar las voces que hablan de cosas que no les gustan” y a la vez vincularlo con “la

titular del ministerio silenciado de Salud, Claudia Palladino, que ahora tiene voz para

acallar a legisladores que dicen lo que la ciudadanía piensa”.

Luego fue el turno de la legisladora radical Fernández. Primero rescató que “después

de haber vertido la información el Ministerio reconoció que hay otras cepas, a la

semana 38 tenían la información y la hicieron conocer a la semana 41”. También

observó que “tres integrantes del COE hoy son candidatos”, para contemplar que

“priorizan la campaña y no la información a la sociedad, algo que llama la atención”.

Además, aseguró que se ponía a “disposición de la Justicia, que denuncien lo que

quiera, hasta renunciando a mis fueros, como una ciudadana común” y preguntó si

Palladino “sacó licencia o es candidata a diputada y ministra simultáneamente”.

Desde el oficialismo, en distintas intervenciones, comenzaron a deslizar las palabras

“mentira” o “falsedades” en varias oportunidades para aludir a la diputada opositora.

Tiago Puente (UCR) contempló que “bastó la declaración de una diputada para

evidenciar que existían variantes de coronavirus en Catamarca, el Ministerio ratificó

que existen variantes, o sea que, todavía no encuentro cuál es la falacia de la

legisladora”. También pidió que Palladino y Gustavo Aguirre pidan licencia.

Cerca del cierre de la discusión, la presidenta de la cámara, Cecilia Guerrero, tomó el

guante para refutar las expresiones. Indicó que la oposición se cansó de pedir

renuncias o licencias “a la mejor ministra que podía haber tenido Catamarca en la

pandemia” y que no obstante, no pidieron a Daniel Ríos que tome licencia como

intendente “mientras fue candidato y antes de perder las PASO y tampoco al exrector

de la UNCA”, Flavio Fama.

Incluso rechazó que “mentirosamente” se ofrezca renunciar a los fueros porque

precisamente, “los fueros no le pertenecen a ningún legislador, son del cuerpo de

diputados y es este el que tiene la atribución de disponer de los mismos”. “No es

cierto que se quieran someter voluntariamente a la Justicia como ciudadano común,

le mienten a la gente, eso no puede seguir sucediendo”, cerró.

