Con más de 30 partidos, se realizó una nueva jornada de competencia del Torneo 3×3 de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca en el Parque Chacarero, en San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, ante un gran marco de público, que disfrutó de este dinámico espectáculo deportivo.

En las categorías masculinas de U13, U15 y U17, y dentro de la Femenina de U13 y U15 juntas, se desarrollaron más de 6 horas ininterrumpidas de partidos en dos canchas en simultáneo.

Esta fecha se llevó adelante con el apoyo de la Intendenta Alejandra Benavides, a través de la Subsecretaría de Cultura, Turismo, Deportes y Emprendedurismo y la Dirección de Deportes; el Senador Provincial Guillermo Ferreyra; al equipo de trabajo de la FBPC que coordina este certamen; y los sponsors: Tableros Catamarca, Lorenzetti Bike, OverTime, Picadas La Tabla, Swimming Limpieza de Piscinas; la Municipalidad de la Capital y el Diputado Provincial Germán Scaolameri