Música

La banda oriunda de Glasgow vuelve luego de tres años con nueva música.

Las últimas noticias de Franz Ferdinand fueron en 2018, cuando la banda liderada por Alex Kapranos lanzó su último material: “Always Ascending”. Ahora, parece que los músicos escoceses están listos paras volver con nueva música, mensaje que dieron con crípticos teasers en sus redes sociales.

Se trata de dos adelantos; el primero fue el 29 de octubre acompañado por un “No olviden los mejores bits” y un video de 15 segundos con imágenes que incluyen una botella de vino en pedazos, un time lapse del mecanismo de un reloj y el rasgueo de una guitarra.

Al buscar la canción en Shazam, la app nos dirige a una banda: The New Scottish Gentry y a una canción titulada “Don’t Forget The Best Bits”.

Por su parte, el segundo adelanto se publicó ayer, 31 de octubre, en el que se escucha el sonido de un reloj mientras se ve a un hombre que pierde su ojo. La leyenda que lo acompaña es “2 de noviembre”, por lo que estaremos atentos.

Otra reciente noticia de la banda es que se va su baterista Paul Thompson luego de veinte años en la banda. Será reemplazado por Audrey Tait, elegida por el mismo Paul.

Rose Bouzon