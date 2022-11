Apuntó contra el gobernador Jalil y la senadora Corpacci

El Senador Nacional Flavio Fama cuestionó duramente el uso que el Gobierno de Catamarca hace del avión sanitario, y apuntó contra el gobernador Raúl Jalil por hacer uso propio y oficial del mismo cuando fue adquirido con otros objetivos.

“Gastan 9 millones de dólares en un avión diciendo que lo van a poner al servicio de la salud pública y lo que menos hacen es usarlo para la salud pública” expresó el senador radical.

Según precisó Fama, la información brindada de manera oficial por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) indicó que, hasta septiembre pasado, el avión sanitario realizó más de 500 vuelos, trasladando un total de 861 pasajeros. En este sentido recordó que la Senadora Lucía Corpacci, en la sesión del 3 de junio de este año, defendió la compra que el gobernador Jalil hizo de la aeronave argumentando que hasta esa fecha el avión había realizado 13 vuelos sanitarios. Fama reconoció ese dato brindado por Corpacci, pero señaló que hasta el 2 de junio dicho avión llevaba realizados 301 vuelos de los cuales sólo 13 fueron sanitarios.

Además, el legislador nacional manifestó que esta aeronave también fue utilizada para el traslado de artistas, la primera dama, funcionarios públicos, entre otros, préstamos a otras provincias, y para vuelos del gobernador a provincias vecinas muy cercanas como Tucumán y Santiago del Estero, ambas a menos de 250 kilómetros.

En este sentido, el legislador remarcó el gasto que significa para la provincia cada uno de estos vuelos realizados, agregando que estas irregularidades se agravan aún más si tenemos en cuenta el conflicto con el conflicto que atraviesa el sistema de Salud pública de Catamarca que afecta a más de 170 mil catamarqueños que no tienen obra social y que ya lleva cinco meses sin solución.

“Acá hay una cuestión de fondo, en primer lugar, se les mintió a los catamarqueños, se dijo que se iba a comprar un avión para uso sanitario y más del 95% de los vuelos no son sanitarios; en segundo lugar, es un avión que se lo adquirió por compra directa invocando cuestiones de salud y después se lo usa para otra cosa y lo siguen defendiendo” destacó Fama.

Para finalizar, el Senador Nacional, consideró este caso como emblemático porque demuestra cómo el Gobierno de Raúl Jalil gasta en áreas que no son prioritarias en detrimento de las necesidades de los catamarqueños.