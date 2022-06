El fiscal Santos Reynoso sostiene que en su casa Bacchiani podría entorpecer la investigación.

El fiscal federal de Primera Instancia, Santos Reynoso, solicitó que no se haga lugar al pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Edgar Bacchiani, que pretendía que el acusado de estafas sea trasladado a su casa para agilizar los procesos de pago a los ahorristas.

El dictamen del fiscal federal se conoce luego de que el miércoles Lucas Retamozo, abogado de Bacchiani, pidiera la prisión domiciliaria para su cliente y además la excarcelación del contador Iván Segovia. Retamozo aducía que se habían puesto en marcha el pago y la devolución de los capitales a los clientes de Adhemar Capital y que con Bacchiani en su casa podría llegar a atender a sesenta personas por día. A su vez, sugiere que sería importante para la logística del reintegro de capitales contar con Segovia, por lo que solicitó la excarcelación.

En su resolución, Reynoso reconoce que los reintegros a los ahorristas se están realizando y con personal que Bacchiani habría elegido para dicha tarea. “Los pagos a los clientes se estarían llevando a cabo con total normalidad por las personas que habría encomendado Bacchiani a realizar dichos trámites, por lo que no encuentro sustento para concederle el beneficio de la prisión domiciliaria”, sostuvo.

En otro párrafo de la resolución, el fiscal federal sostiene que Bacchiani no demostró contar con los 50 millones de dólares que dijo tener en su ampliación de indagatoria. “El imputado Bacchiani no ha podido acreditar si tiene la solvencia económica para poder hacer frente a todas y cada una de las deudas contraídas”, dijo. A su vez señaló que el acusado no explicó los orígenes de esos fondos.

El fiscal federal sostiene que con Bacchiani en su domicilio y con el dinero a su disposición obstaculizaría la investigación. “Bacchiani es la cabeza principal de una asociación ilícita que tiene la cualidad de ser interjurisdiccional, toda vez que la misma funcionaba en distintas provincias de nuestro país, y que ante la posibilidad de que el imputado Bacchiani pueda llevar adelante el manejo indiscriminado de dinero y documentación pertenecientes a los inversores, se torna necesario neutralizar los riesgos procesales advertidos, toda vez que, de acceder al beneficio solicitado, podría tratar de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación de la presente causa”, aseveró Reynoso.

En la resolución, además de solicitar que no se haga lugar a la prisión domiciliaria al dueño de Adhemar Capital, solicita que el abogado Retamozo aclare en carácter de qué solicita la excarcelación de Segovia.

Encadenado

Adrián Leiva sigue tachando los días en su cartulina, mientras espera una respuesta para su reclamo. Se trata del joven padre de familia que decidió encadenarse en una esquina de Plaza 25 de Mayo, exigiendo la devolución de su dinero invertido en la firma Adhemar Capital.

Hoy, el ahorrista recuperó el entusiasmo en su reclamo, tras el encuentro con el juez federal Miguel Ángel Contreras, quien habría pasado por la esquina de República y Rivadavia para dialogar. “Fue muy importante para mí tener un dialogo con él. Darme un poco de tranquilidad en sus palabras”, señaló Leiva.

“Me trajo tranquilidad, fue claro con la situación en la que se encuentra él (por Bacchiani). Me dijo que entiende mi situación y la de miles de catamarqueños, que él estaba muy comprometido, estaba analizando todos los factores. Que entendía que había posibilidades de que Bacchiani pague algún tiempo y cese los pagos y de esa manera volvería a Miraflores. Él (Contreras) también quiere que esté detenido pero también quiere la solución para miles de familias catamarqueñas”, agregó el ahorrista, quien admitió estar “un poco ofuscado con esta situación de la domiciliaria” que se está solicitando para Bacchiani. Leiva también sostuvo que seguirá firme con el reclamo y no tiene pensando soltarse de las cadenas.

Fuente: El Chasqui Digital