La secretaria de Salud Mental y Adicciones, Soledad Ponce, junto al director de Atención Integral de Adicciones, Martín Lobo Herrera, mantuvo una reunión con la jefa de la Agencia Territorial de Empleo, Elizabeth Fontao, en la que se firmó un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través del Programa “Promover la Igualdad de Oportunidades”.

Teniendo en cuenta que “no hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin inclusión social», el convenio tiene como objetivo que los usuarios de salud mental sean incluidos al proyecto de Huerta y Vivero Comunitario «Sayani, yo me mantengo en pie», desarrollado en el Centro Integral de Salud (ex Humaraya) con el apoyo técnico del Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos.

Desde Salud se viene trabajando en forma articulada con la Agencia Territorial de Empleo con usuarios de la red de salud mental en otros centros de Salud. Dicho convenio se ejecuta como eje de las acciones de entrenamiento para el trabajo en instituciones, formalizado mediante la Resolución del N°708/10 y aprobado por la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.