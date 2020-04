La decisión de unificar mediante un decreto la Secretaría de Vivienda y el Instituto

Provincial de Vivienda (IPV), todo bajo la órbita del Ministerio de Vivienda de la

Provincia, tomó por sorpresa. No obstante, desde el propio ministerio aclararon el

motivo de tal decisión.

El encargado de dar tales justificativos fue el ministro de Vivienda, Fidel Sáenz, quien

dijo que “tiene que ver con la idea del Gobernador de ir unificando organismos del

Estado para sintetizar a esos que realizan en realidad idéntica función”. En el caso

del Ministerio, antes tenía la Secretaría y el IPV, entonces “ese decreto lo que hace

es unificar la Secretaría de la Vivienda y el IPV transformándolo en un Ministerio”.

Seguidamente, refirió que la realidad del coronavirus pone frente “a la incertidumbre

de no saber exactamente cuándo podríamos contar con la sanción de la ley, que se

estaba tramitando y que ya tenía media sanción de Diputados, falta la media sanción

del Senado”.

“Frente a la indefinición de esos tiempos y la necesidad de que esa estructura

orgánica comience a funcionar como una unidad política y administrativa, es que el

Gobernador ha firmado el decreto unificando las áreas”, dijo en Radio Valle Viejo.

Asimismo, consultado sobre si se estaba pasando sobre la función del Senado,

Sáenz mencionó que dentro de las atribuciones que tiene el Gobernador está la de

firmar Decretos de Necesidad y Urgencia, sobre todo durante el receso de las

cámaras, sumado a que no se sabe si se podrán reunir a causa de la cuarentena.

Obras

En otro orden de cosas, Fidel Sáenz dio cuenta sobre las obras a cargo el ministerio

que conduce, expresando que “es difícil poder entender que es la normalidad para

este momento. Nosotros hemos recuperado un ritmo de obras y nos hemos

propuesto como objetivo ir terminando las obras que hemos iniciado, que estaban

iniciadas o que estaban paradas, y en ese sentido creo que vamos avanzando”.

“Obra nueva todavía no estamos iniciado, sí estamos en plena etapa de planificación,

porque el Gobernador ha señalado y nos ha pedido que sigamos trabajando en

proyectar obras nuevas. La idea es reactivar desde la obra pública la actividad

económica de la provincia”.

Convenio con intendentes

En lo que respecta a programas, como la autoconstrucción de viviendas, Fidel Sáenz

sostuvo que se verá si se pueden continuar a partir de la firma de convenios con los

intendentes para que ellos aporten la mano de obra

