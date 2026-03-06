La Fórmula 2 de la FIA puso en marcha la Ronda 1 de la temporada 2026 con la Práctica Libre única llevada a cabo el circuito semipermante Albert Park -5.278 mts.-. en Melbourne, Australia, donde el argentino Nicolás Varrone se colocó 14°.

El piloto bonaerense de 24 años, consiguió dar un total de 18 vueltas, logrando en su mejor vuelta con 1:30.399s tras una interesante performance con el auto del Van Amersfort Racing, quedando 174 milésimas por delante de su compañero, el mexicano Rafael Villagomez.

El italiano Gabriele Minì comenzó su fin de semana con buen pie, terminando la sesión de entrenamientos como el más rápido de todos.

El piloto de MP Motorsport marcó un tiempo de 1:29.137s para liderar la tanda en el principio, por delante de Noel León y Rafael Câmara, que ocuparon el segundo y tercer lugar para Campos Racing e Invicta Racing, respectivamente.

León y Câmara le siguieron, con Tsolov cuarto y Beganovic quinto. Sus compañeros de equipo, Alexander Dunne y Martinius Stenshorne, fueron sexto y séptimo, respectivamente, mientras que Ritomo Miyata, Duerksen y Kush Maini completaron el top 10.

La clasificación está programada para las 00:55 hora argentina.