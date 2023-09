“Yo hoy creo que estoy pagando los platos rotos por unas palabras que dijo este señor respecto a que el fiscal Palacios fue salvado del Jury gracias al Vicegobernador y por la determinación que tomaron el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Vera, al igual que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero (votaron a favor de Palacios)”, señaló Rojas hijo.

“Creo que esas noticias llevaron a cabo que a mí de una vez por todas me quiten la situación en la que estaba y tenga que salir a buscar otra área”, sostuvo.

Dolido, explicó que sería dañino para él quedarse dentro de la Cámara de Diputados por estas situaciones.

“Hace bastante tiempo que pertenezco a la Cámara de Diputados, mucho antes de que mi papá fuera diputado. Estuve un tiempo trabajando en el departamento de informática y después pasé al departamento de modernización de la Cámara. Y bueno, ahí realizaba tareas con todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías”, contó Rojas.

“Yo me encontraba en el sanatorio y desde presidencia de Cámara de Diputados mandan al secretario administrativo a pedir que renuncie, que tenía 24 horas para presentar la renuncia. Yo me opuse, pedí que sepan entender la situación en la que estaba, tenía a mi hermana que en cualquier momento se me moría. Me negué a esta situación, pero era una noticia anunciada que iba a suceder”.

Agregó que le llama la atención “porque cuando recibí la notificación y cuáles fueron los motivos, no me los supieron dar. Solo se limitaron a decir que son medidas que había tomado la presidenta (por Cecilia Guerrero) porque necesitaba reorganizar”, que no entiende cómo se busca “reorganizar la Cámara de Diputados sabiendo que estamos a meses de que esta presidencia se vaya”.

Consideró esto como “una desilusión más que sumo a mi vida, de gente que mi papá apreciaba y quería mucho. Yo confié en esta persona, me sentía querido, quizás me equivoqué, pero en este tipo de cosas el sentimiento o las amistades se dejan de lado”. Finalizo

