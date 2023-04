El concejal radical Fernando Navarro, el primero en pedir la implementación de la

ordenanza de Boleta Única (BU) Electrónica en la Capital para estas elecciones,

no se quedó de brazos cruzados tras las declaraciones del intendente Gustavo

Saadi. A través de una carta abierta publicada en sus redes sociales, se dirigió al

alcalde para señalarle que no es valiente ya que no toma la decisión de

implementar el sistema de selección vigente. Según indicó, el temor del Intendente

está dado por el gobernador Raúl Jalil y la senadora nacional Lucía Corpacci,

quienes le impiden dar luz verde a la implementación de la BU. Por ello, el edil

esgrimió que nunca hubo voluntad política y que fue una “puesta en escena con

claro tono de chantaje político”.

“Saadi: no se confunda, yo no camino para atrás como un cangrejo”, indicó el

concejal para rescatar las palabras del jefe comunal capitalino cuando expresó

que “se podría trabajar en la ordenanza” de la Boleta Única, “pero que ve que ‘no

hay acuerdo porque hay una mera especulación electoral’”. En este orden, el

concejal opositor le recordó que la ordenanza de la Boleta Única Electrónica para

la elección de cargos municipales se encuentra vigente desde el 2018.

Con esto, resaltó que “la aplicación de la misma depende de una valiente decisión

política del Intendente, por cuanto se encuentra vigente y la forma de convocatoria

es una facultad del Intendente”. Navarro apuntó que “esa valentía está ausente en

el Intendente por cuanto el temor reverencial hacia su Gobernador y su senadora

nacional le impiden tomar esa decisión de implementar la Boleta Única Electrónica

en el ámbito de la Capital, confundiendo a los vecinos con excusas de que

necesita una ordenanza o la conformidad de la oposición”.

Así, consideró en duros términos que “la real voluntad política de implementar la

BUE en la Capital no existió, solo es una puesta en escena con un claro tono de

chantaje político electoral hacia sus socios del Frente de Todos por una supuesta

separación de la boleta partidaria de papel de las categorías de Nacionales y

Provinciales respecto de los candidatos municipales”.

Operativo distracción

Por otra parte, el diputado Alejandro Páez consideró que Saadi en particular y el

oficialismo en general iniciaron un “operativo distracción” para evitar que se instale

en la agenda “la interna” entre el alcalde y el gobernador Raúl Jalil. También aludió

a Flavio Fama y Francisco Monti (entre otros de los integrantes del por entonces

oficialismo partidario que perdió la interna) para cuestionarlos por “ser serviles” al

Gobierno. Incluso deslizó que, por el momento y dado el contexto, la oposición se

encamina a dirimir sus candidatos en unas PASO.

Páez, en dialogo radial, evaluó que en el Frente de Todos “están viendo

seriamente como provincializar la elección y vieron una fisura donde

implementaron una estrategia para decir que somos los radicales quienes estamos

desorientados políticamente”. Consideró que toda la discusión sobre la Boleta

Única y el desacople se trata de un “operativo de distracción para disimular el

grave problema que les implica ir pegados a la boleta nacional y por una interna,

que no hay que ocultarla y todos conocemos, que tiene el intendente Saadi con el

gobernador Jalil”.

También dirigió la mirada a quienes resultaron derrotados en la interna de la UCR.

Es que, desde su perspectiva, es “una irresponsabilidad hablar en contra del

sector que ganó o salir a criticarlo alimentando el discurso que le sirve de base al

oficialismo gobernante para castigar al partido”. En su crítica, señaló que no se

“puede ser servil al oficialismo alimentado con declaraciones operativos en contra

de las autoridades instituidas”.