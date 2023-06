La polémica tras la resolución del Jury en contra del fiscal Laureano Palacios sumó un nuevo capítulo este martes. En la oportunidad, las protagonistas fueron dos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que debía juzgar a Palacios, la diputada opositora Juana Fernández, quien votó a favor de la destitución del fiscal le respondió a la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Guerrero, cuyo voto favoreció a la absolución del fiscal.

DE LA IMPUNIDAD NO SE VUELVE

Si el pueblo catamarqueño te ha condenado, desprestigiado y hasta sometido al «escarnio público», será en respuesta a la cachetada que le diste a cada uno de los catamarqueños que conocían el «mal desempeño» del fiscal.

Caminarás en la historia de Catamarca por la vereda de los que eligieron el camino del poder y no el del pueblo, de aquellos que optaron por la impunidad en lugar de la verdad. Mi voto, junto al de Fernanda Rosales, no alcanzó para destituir a Palacios, pero asumo una derrota de pie y no un «triunfo» de rodillas.

Incluso te atreves a hablar de «mala fe» a pesar de haber participado en las marchas en demanda de justicia junto a los hijos de Juan Carlos Rojas. Otra cachetada, pero esta vez dirigido a la familia.

No satisfecha con tratar de lavarte las manos, manchadas e impregnadas de impunidad, decidiste cargarle la responsabilidad al Dr. Mauvecin al insinuar que los hechos a juzgar no eran dignos de condena.

Atentamente, Juana Fernández.

Asi escribio en su red social la Diputada opositora.