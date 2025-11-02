TAMBIÉN EN GASTRONOMÍA

La Feria del Libro Catamarca 2025, que se desarrollará del 6 al 9 de noviembre en CATA y el Cine Teatro, reunirá una vez más a lectores, autores, editoriales y librerías en un mismo espacio de encuentro. En este marco, el Banco de la Nación acompañará la nueva edición con promociones especiales para incentivar la compra de libros y el disfrute de la propuesta gastronómica que ofrece la feria.

Los beneficios estarán disponibles durante todos los días del encuentro y se aplicarán a operaciones realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación, a través de las billeteras virtuales BNA+ y MODO.

En el rubro librerías se ofrecerá, del 6 al 9 de noviembre, un 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de hasta $10.000 por tarjeta. La promoción aplicará a compras de libros y productos editoriales dentro de los stands de la feria y estará disponible únicamente para pagos con las billeteras BNA+ y MODO.

En el rubro gastronomía el descuento también aplica los días de la feria y permitirá acceder a un 20% de descuento en un pago, con un tope de reintegro de hasta $10.000 por tarjeta. Este beneficio será válido exclusivamente para consumos realizados en Octa, el bar ubicado dentro de CATA, utilizando las billeteras virtuales BNA+ o MODO.

Promociones

FERIA DEL LIBRO CATAMARCA LIBRERÍAS

Vigencia: todos los días desde el 06/11/25 al 09/11/25, ambas fechas inclusive.

Beneficio: 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, Tope de reintegro hasta $ 10.000 por tarjeta.

Exclusivo con billeteras virtuales: BNA+ y MODO

Tarjetas Participantes: Visa y Mastercard Crédito

FERIA DEL LIBRO CATAMARCA GASTRONOMÍA

Vigencia: todos los días desde el 06/11/25 al 09/11/25, ambas fechas inclusive.

Beneficio: 20% de descuento en un pago, Tope de reintegro hasta $ 10.000 por tarjeta.

Exclusivo con billeteras virtuales: BNA+ y MODO

Tarjetas Participantes: Visa y Mastercard Crédito