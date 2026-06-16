La diputada Paola Fedeli resaltó la importancia de la participación femenina en el sector minero, en el marco del seminario «Mujeres y la Minería».

Se puso en marcha un importante seminario sobre las mujeres en la minería. Busca transformarse en un espacio de diálogo y debate sobre la situación actual y los desafíos que afronta el género dentro de uno de los sectores productivos más estratégicos de la región.

En el encuentro participan el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso y la ministra de Minería, Teresita Regalado, acompañados por legisladores.

Paola Fedeli, antes de ingresar al salón y expresó las altas expectativas que genera este espacio, impulsado originalmente por el presidente de la Comisión de Minería, el diputado Brizuela, junto a su equipo de trabajo.

«El propósito fundamental es analizar los logros alcanzados y evaluar qué herramientas legislativas y políticas hacen falta para continuar ganando terreno. Respecto a la inserción laboral, Fedeli aportó datos alentadores sobre el crecimiento del sector privado en los últimos años, detallando que desde el año 2022 en adelante, más del 20% de las empresas mineras cuentan con personal femenino en sus plantas. La diputada recordó hitos locales como la primera maquinista originaria de Santa María, pero subrayó que el panorama actual muestra a mujeres desempeñándose en roles jerárquicos y de toma de decisiones».

Ponderó la decisión del Estado provincial de jerarquizar el área con la designación de ministras, secretarias y directoras en organismos clave como Camyen e YMAD.

Remarcó que el objetivo posterior a las conclusiones del seminario será consolidar un trabajo articulado en red que involucre al sector privado, al ejecutivo provincial, a los municipios, intendentas, concejalas y al sector gremial, este último con un rol activo en la implementación de la Ley Micaela en los ámbitos corporativos. Con esto se busca que el género femenino continúe ocupando roles fundamentales y deje atrás las barreras de un ámbito que históricamente se caracterizó por tendencias machistas. Finalizó