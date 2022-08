El Senador Flavio Fama recorrió, junto a una comitiva de senadores nacionales, la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales y se mostró gratamente sorprendido por la transformación que llevó adelante el gobernador boina blanca.

“He podido observar con mis propios ojos como la capacidad de gestión, de eficacia, de un Estado presente que gobierna para los habitantes de su provincia ha convertido a Jujuy en una provincia de vanguardia, con grandes proyectos sustentables ambientalmente, una paz social restituida y con un modelo económico con articulación público privada que deja enormes ganancias para los jujeños”, expresó Fama.

El legislador nacional explicó que la comitiva recorrió tres puntos principales de la cadena productiva: el Parque Solar Cauchari, la minera Exar, productora de carbonato de litio y Cannava, la planta de cannabis medicinal. “De las tres visitas pude concluir que hay grandes hechos a resaltar: los estándares productivos con los que se trabajan, la utilización de la tecnología, la participación de las comunidades locales, el alto porcentaje de regalías que queda en la provincia, entre otros”, agregó.

En cuanto a Cauchari, Fama explicó que se trata de la planta fotovoltaica más grande Latinoamérica con 1.2 millones de paneles solares instalados en una superficie de 800 hectáreas; generando 300 megavatios y entregando al sistema interconectado una energía equivalente al 70% del consumo actual de la provincia de Jujuy.

Sobre la visita a la Minera Exar, el Senador Nacional, manifestó que se trata de una “productora de carbonato de litio, elemento sustancial en los años próximos para la electromovilidad y el desarrollo de las baterías de litio para los automóviles”.

Fama resaltó que ambos proyectos (el parque solar y la minera) les otorgan el 2% de las utilidades a las comunidades originarias, que además formaron parte desde el inicio en el proceso de toma de decisiones. “Estos hechos son novedosos, esto en mi provincia no ocurre, no solo no hay participación de las comunidades originarias y locales mucho menos hay un porcentaje económico por la actividad extractiva, siendo que nosotros también tenemos minería y algunas experiencias recientes truncas por no asegurar la participación ciudadana como estipula la legislación” dijo.

“Lo segundo que me llamó poderosamente la atención, la litiera entre las regalías y las participación del Estado a través de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) suman un 8,5% de regalías, muy por encima del 3,5% que nos deja la minería de Jalil en Catamarca, y a pesar de tener algunas empresas con participación estatal como SOMICA DEM, que además dan pérdidas” manifestó Fama.

Sobre la planta de cannabis medicinal, el senador comentó que por impulso del Gobernador Morales desde el Estado, y en articulación con el sector privado en una segunda etapa, producirá cannabis medicinal para la provincia, la región y para exportación, siendo así Jujuy pionera en la materia en Argentina y con una inversión de 20 millones de dólares en todo su desarrollo. “La otra gran novedad para mí fue que tanto Cauchari como Cannava tienen una característica son emprendimientos del Estado con financiamiento externo, otra diferencia sustancial”, manifestó

Fama, destacó la gestión de Morales expresando que “el liderazgo, la convicción y la capacidad de gestión comprobadas de Gerardo Morales han hecho de Jujuy una provincia modelo y nos han contrastado con las malas gestiones en las que nos tienen inmersos a los catamarqueños desde el 2011, Lucía Corpacci y Rául Jalil”.

“Morales ha implementado con éxito tres mega proyectos que le dejan muchísimo dinero a su provincia, aseguran la generación y venta de energía, garantizan la participación de las comunidades originarias y la consolidación de un proyecto como Cannava, que es el más moderno de Sudamérica tiene previsto la incorporación de emprendimientos del sector privado. Ojalá Catamarca vuelva a tener la oportunidad de un gobierno a la altura de lo que merecen los catamarqueños y catamarqueñas” concluyó.