Flavio Fama, senador nacional y referente de Juntos por el Cambio (JxC), se refrió

a esta contienda electoral y sostuvo: “Creo que todavía no está todo dicho, hay

que esperar la elección. Desde mi opinión, el escenario va a ser diferente si gana

uno o el otro”.

Respecto el tema de la coparticipación, otro de los puntos que generó polémica

por lo que podría suceder en el caso de que Milei llegue a la presidencia, Fama

indicó que la Ley de Coparticipación “no puede ser eliminada” y las especulaciones

que se hacen sobre esa cuestión “no tienen fundamento político ni legal”, y que

esto tiene que ver con el “folclore preelectoral”.

Sobre lo que dejó el debate presidencial, el legislador nacional indicó que Massa

estuvo “bien preparado” y que fue mucho más sólido que Milei. En este punto,

expresó que “mucha gente ya está decidida sabe qué va a hacer. Hay gente que

ya lo votó a Massa, ya lo votó a Milei, y los van a volver a votar”.

Sin “autoridad”

Seguidamente, puntualizó que dentro de la UCR ya hay quienes expresaron su

acompañamiento a algunos de los candidatos, aunque mencionó: “Yo no voy a

hacer campaña para nadie, no voy a expresar, tengo derecho a hacerlo. Me pasé

cinco meses pidiendo el voto para Patricia Bullrich y los argentinos decidieron otra

cosa. ¿Con qué autoridad voy a salir pedir el voto? Considero igualmente válido

que alguien diga ‘yo a Milei no lo voto ni loco’ y otra gente diga ‘yo a Massa no lo

voto ni loco’”.

El acuerdo entre Mauricio Macri y el líder de LLA fue otro tema abordado. “A mí,

personalmente, no me gustó. A mí no me parece bueno ninguno de los dos

candidatos, esto lo digo claramente, pero uno de los dos va a ser mi presidente y

lo tendré que respetar, y desde mi función en el Congreso tendré que trabajar para

sacar los proyectos”, manifestó Fama en Mañana es hoy.

Finalmente, al ser consultado respecto a qué política se siente más cercana, dijo

de manera contundente: “No me siento cerca de ninguno”.