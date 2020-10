El Colegio de Médicos Veterinarios de Catamarca radicó una denuncia penal en

contra de un “falso veterinario”, quien ofrecería sus servicios de medicina animal en

forma ilegal, ya que no está matriculado. Según la representante del organismo que

fue consultada por este diario, habría provocado la muerte y amputaciones de varios

animales.

Si bien la presentación judicial fue presentada en julio de este año, la Justicia todavía

no imputó al presunto autor, que fue identificado con nombre y apellido, debido a que

ofrece sus servicios en las redes sociales y en revistas comerciales.

En diálogo con El Esquiú.com, Valeria Marcolli contó: “Nosotros pedimos que esta

persona sea investigada, ya que tuvimos conocimiento de que ejerce la profesión sin

estar inscripto en nuestros registros, por ende no podemos corroborar si esta persona

está capacitada y eso es ilegal en nuestra provincia”.

“Luego de que realizamos la denuncia, fueron comunicándose con nosotros algunos

de los damnificados, los cuales los ofrecimos para que la Justicia tome sus

testimonios, ya que esta persona habría ocasionado por ejemplo, en los casos que

tomamos conocimiento hasta ahora, la muerte de un animalito, la amputación en otro

y un tercero que fue salvado por un profesional de esta ciudad Capital, creemos que

hay más casos”, remarcó.

En este sentido, la titular del organismo encargado de controlar el ejercicio de la

profesión, mencionó: “Estamos preocupados, desde nuestra institución acercamos

todos los datos necesarios a la Justicia, pero todavía no obtuvimos respuestas,

volvimos a hacer una ampliación el 23 de octubre, esperamos que la Justicia llame a

declarar a los damnificados que nos acercaron sus datos”.

El caso es investigado en la Fiscalía Penal N° 6 a cargo del fiscal Facundo Barros

Jorrat, quien habría tomado ya algunos testimonios que a su entender no alcanzaban

para imputar al joven que continuaría ejerciendo.

