En la tarde de ayer se realizó, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca “Prof. Federico Emiliano Pais”, el acto de colación de grado de la Facultad de Humanidades. El mismo estuvo presidido por el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, y estuvieron presentes, además, la vicerrectora, Dra. Elina Silvera de Buenader; la decana de la Facultad de Humanidades, Lic. Lilia Exeni; el vicedecano, Lic. Miguel Ángel Márquez; secretarios de universidad; decanos y autoridades de las distintas facultades; directores de departamento; secretarios de la facultad; directores de la facultad; docentes y familiares de los egresados.

Los 120 egresados pertenecen a las carreras de Profesorado en Letras, Licenciatura en Letras, Licenciatura en Trabajo Social, Profesorado en Historia, Licenciatura en Historia, Profesorado en Francés, Licenciatura en Francés; Profesorado en Geografía; Licenciatura en Geografía, Profesorado en Inglés, Traductorado Público Nacional en Inglés, Profesorado en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Profesorado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Psicopedagogía, Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Gestión Educativa.

Luego de un momento cultural a cargo de María Paula Godoy y Juan Martín Angera, hicieron uso de la palabra Agustina Barrionuevo, en nombre de los egresados, y Lilia Exeni, decana de Humanidades.

La flamante egresada recordó en primer término el paso por la universidad ella y sus compañeros. “El título que recibimos no solo acredita nuestro conocimiento –dijo-, sino también la historia de vida de cada uno de nosotros. Veo a la universidad con sus puertas abiertas permitiéndonos formar como personas y como profesionales. El acompañamiento y el agradecimiento es extensivo a todos los que caminamos en este trayecto de la universidad. Y aunque sea el fin de una etapa, también nos encontramos en el inicio de otra. Por eso tenemos que preguntarnos qué clase de profesionales queremos ser, cómo llegaremos a alcanzar ese ideal de profesional, qué puedo aportar a la sociedad y a mi gente desde mi lugar de decisión. Asumimos hoy una responsabilidad y una obligación para con la sociedad de ejercer una profesión con ética, respeto, vocación y dedicación”.

A su turno, Exeni señaló: “La comunidad académica de nuestra facultad se nutre de estudiantes, docentes, investigadores, no docentes, graduados y graduadas, provenientes de diferentes áreas disciplinares, múltiples ideologías políticas, lugares tanto cercanos como alejados de nuestra provincia y región. Pero esta diversidad no impide que todos estemos unidos por un mismo objetivo: fortalecer los principios de la universidad pública, gratuita, inclusiva y autónoma. Si bien la lucha ha resultado afanosa, es indudable que hoy nuestra universidad permite el desarrollo cultural de sectores que en otros momentos permanecían excluidos, conforma una comunidad con conciencia institucional y se erige en una herramienta de transformación social”.

“Sin embargo –añadió-, es preciso que los logros de hoy no impidan mirar el camino que tuvimos que recorrer. Piedra angular de esta casa ha sido el Instituto Nacional del Profesorado, que nació un día como hoy, 14 de junio, pero del año 1943. Esa institución, además de constituir un semillero de grandes educadores, vino a cumplir con el anhelo de superación que reclamaba aquella sociedad y aquellos jóvenes. Ese germen de organización supo creer en el futuro y en la educación como herramienta para transformar el mundo. Heredera de tan noble legado es nuestra Facultad de Humanidades”.

“Nuestra Facultad es una institución reconocida en el medio por su extensa trayectoria docente, y por la promoción de políticas institucionales que abordan y visibilizan problemáticas sensibles de nuestra realidad y de nuestro tiempo. Aspiramos a que, queridas y queridos egresadas y egresados, ustedes sean una extensión de nuestros principios reformistas y de nuestros principios humanistas, y que trasladan a la comunidad las convicciones y los valores que sus profesores y profesoras les inculcaron en las aulas”, finalizó.