El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte comunica la extensión de las Jornadas Intensivas de Inscripción al Boleto Estudiantil Gratuito en el Predio Ferial. Las jornadas se llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de mayo, en horarios extendidos para mayor comodidad de los interesados. Los horarios de atención serán de 08:00 a 13:00 y de 14:30 a 19:30 horas.

Durante estos días, el Predio Ferial se convertirá en un espacio dedicado exclusivamente a facilitar el proceso de inscripción al Boleto Estudiantil Gratuito. Se dispondrá de personal capacitado para brindar asistencia y orientación a los estudiantes, así como para agilizar el trámite de registro.

Para dar inicio al trámite, es necesario que los interesados asistan acompañados de la siguiente documentación:

🔹DNI del estudiante: En caso de ser menores de edad, adjuntar también el DNI del padre, madre o tutor.

🔹Certificado de alumno regular 2024 emitido por el establecimiento educativo.

🔹Comprobante de residencia: a más de 12 cuadras del establecimiento educativo. En caso de que la residencia no esté actualizada en el DNI, presentar certificado de residencia emitido por la policía de la provincia.

🔹Ingresos del grupo familiar: No deben superar los tres salarios mínimos, vitales y móviles (M.V.yM). Recibo de sueldo del padre y madre. En caso de que alguno no posea ingresos, la certificación negativa de ANSES. En caso de que los padres estén separados, presentar certificado de desvinculación