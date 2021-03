En la provincia comenzaron a evaluar cambiar el sistema para la entrega de módulos

alimentarios. Para el caso, se estudia implementar una aplicación móvil al estilo de

billetera virtual. Es decir, una app donde se acredite a los beneficiarios de los

bolsones determinado monto para que éstos luego puedan adquirir la mercadería.

Ayer, el gobernador Raúl Jalil se reunió con legisladores del oficialismo, tanto del

Congreso como de Diputados, el Senado e incluso el Concejo Deliberante capitalino.

Allí se analizaron, entre otros temas, la situación social de la provincia en estos

tiempos de pandemia y el rol que cumple el Estado en materia de asistencia directa,

para llegar a la población que se encuentra en situación más vulnerable.

Dante López Rodríguez, Jorge Solá Jais, Armando López Rodríguez y Alejandro Díaz

Martínez fueron los encargados de elevar la propuesta de sustituir la entrega de

bolsones por un sistema más adecuado a las necesidades de los vecinos.

Según comunicaron, la posibilidad que se evalúa es implementar una aplicación o

dispositivo que pueda operarse desde el teléfono móvil, mediante el cual se asignaría

un monto para que cada beneficiario pueda comprar los productos que desee.

Avanzar con la implementación de este sistema conduciría a diversos beneficios,

como por ejemplo, el control automático de la recepción de la ayuda, la total ausencia

de intermediarios y la libertad que se otorga para adquirir productos que

habitualmente no integran los módulos alimentarios, como carnes, pollo, verduras,

frutas o alimentos frescos (estos últimos, ya que por su naturaleza, los bolsones

están integrados mayormente con productos no perecederos).

La implementación no requeriría mayores dificultades ya que el registro de

beneficiarios está actualizado y el nuevo dispositivo o aplicación permitiría dejar atrás

los bolsones. Además, el gobernador dialogó con los legisladores sobre el acceso a

herramientas de trabajo para nuevos emprendedores, a fin de facilitar la

multiplicación de microemprendimientos y acompañar a quienes tienen el proyecto de

generar su propia fuente de ingresos.

En caso de decidir la implementación de un nuevo sistema, se concretaría a través

de la cartera de Desarrollo Social, área que conduce Maximiliano Rivera. Por lo

pronto, fue bien recibido por el Gobernador, quien interpretó que avanzar hacia la

soberanía alimentaria y modernizar y agilizar mecanismos del Estado son algunos de

los objetivos de su gestión.

