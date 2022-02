Desde que Martel era Ministro de Seguridad, le pedimos que aplique un protocolo en el que se les retirase el arma reglamentaria a los policías con denuncia por violencia de género. Diseñamos y presentamos el protocolo que nunca se aplicó.

Cuando asumió Gustavo Aguirre repetimos ese pedido y solicitamos que se incorpore formación en Género y Derechos Humanos en la escuela de policía, lo que nunca sucedió, pero si reincorporo a policías que estaban a disponibilidad por causas penales en su contra. Mientras el jefe de policía Agüero culpa al Poder legislativo por la normativa que rige las fuerzas policiales y al Poder judicial por demoras en las causas.

En el interior provincial no hay policía judicial y las mujeres víctimas de violencia por parte de efectivos policiales deben recurrir a los «compañeritos» de su agresor. Vimos cómo el Sargento Ortega tomaba mates, muy plácido en el patio de la comisaría, luego de disparar a Cinthia y a su hija.

Martel, quien es ahora Ministro de la Corte de Justicia, salió en medios a decir que no tienen presupuesto para que se pongan en funcionamiento los Juzgados especializados en Género en la provincia.

Está claro que de manera sistemática el Estado sigue enviolentándonos, que no les interesa la vida de las mujeres, niñes y disidencias.

Cinthia, al igual que el mayor número de las víctimas de femicidio, había denunciado previamente a su agresor. ¿Para qué tantas oficinas que dicen «Género» si no hay políticas públicas serias que eviten las muertes evitables?

Solicitamos con carácter urgente la implementación de un protocolo eficaz, rápido y seguro, articulado con todos los organismos, el pase a disponibilidad inmediata, el desarme y el cese de funciones de los integrantes de las fueras de seguridad con denuncia por violencia.

NI UNA MENOS, CATAMARCA

Acompañamos la movilización, hoy a las 18.30 hs. frente a la Comisaría 1°.