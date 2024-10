El segundo año de la carrera de Tecnicatura en Alimentos del Instituto de Estudios Superiores de Recreo visitó las instalaciones del INTA Catamarca y en particular el Laboratorio de Aceites y Grasas y la Planta Piloto.

La recorrida estuvo guiada por la responsable de Calidad del Laboratorio, Rosario Scaltritti, quien los recibió y guio por la institución. En la Planta Piloto, su responsable, Dario Montalvan explicó el proceso de extracción del aceite y el funcionamiento de la maquinaria para ello. Luego, continuaron por el Laboratorio en el cual el personal explicó el procedimiento para realizar ensayos de calidad y genuinidad en aceite de oliva. A su vez, Scaltritti comentó sobre el sistema de gestión de la calidad y la acreditación ISO 17025 del Laboratorio.

Por su parte, Valeria Espinoza, docente de la tecnicatura explicó que la finalidad de la visita es “contar con un acercamiento y una experiencia que no sólo sea teórica sino también práctica y que puedan ver in situ el lugar donde se realizan los análisis de calidad. La intención es atraerlos hacia la parte práctica, hacer la conexión, para que puedan vivenciar el proceso de elaboración de un aceite y lo luego prestaran un informe técnico en el cual además de hablar del método van a hablar de esta actividad”.

“La elección de visitar el INTA -aseveró la docente- fue porque siempre lo hemos tenido como modelo, como visión de camino a seguir, nos parecía muy adecuado venir y conocer cuáles son los estándares de certificación. Hay muy pocos laboratorios como estos que están acreditados. Además, pretendemos que los estudiantes conozcan otra realidad para que puedan trabajar en laboratorios con acreditaciones específicas de calidad”.

Asimismo, Martin Rodríguez aseveró que “venimos con muchas expectativas para aprender de la práctica, aplicar el conocimiento que venimos estudiando porque queremos sentir lo que es un trabajo de campo y ver como es un proceso de elaboración de aceite”.