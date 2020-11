Música

Dos décadas después del lanzamiento de la canción, The White Stripes sacan un video musical para Apple Blossom. Este lanzamiento tardío de visuales del disco De Stijl es parte de la nostálgica campaña de lanzamiento de la compilación de grandes éxitos que se viene, The White Stripes Greatest Hits.

Aunque técnicamente llegó hoy, parece que el nuevo clip podría haber salido fácilmente alrededor del año 2000. Las imágenes se mantienes fieles a la paleta de colores negro, blanco y rojo de The White Stripes y continúa su afinidad por la animación stop-motion. En medio de una mezcla de tonos psicodélicos y formas de mediados del siglo XX, cuenta la tierna historia de amor que se encuentra en la letra de la canción.

En el momento de su lanzamiento, la pequeña y dulce melodía pop marcó un giro impresionante en su debut en 1999, demostrando que Jack y Meg White eran algo más que nostálgicos lo-fi. Fuera del mundo fandom de White Stripes, el tema revivió en 2015 cuando apareció en la banda sonora de The Hateful Eight de Quentin Tarantino.

Greatest Hits saldrá el 4 de diciembre a través de Third Man Records en conjunto con Columbia.