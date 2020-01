3 enero, 2020 7:34

Gimena C. denunció que no le realizaron los exámenes necesarios de emergencia y que tuvo que pedir las cámaras de seguridad para dar con el agresor.

“Estoy casi segura de que me drogaron”: la victima del ataque sexual habló y dio detalles del hecho.

Gimena C. denunció haber sido abusada sexualmente en la puerta de un edificio de Rosario. Del hecho ya pasaron tres meses y aún no tienen identificado al sospechoso, motivo por el cual están difundiendo las imágenes de las cámaras de seguridad para lograr obtener testimonios que ayuden a encontrar al violador.

“No recuerdo nada de lo que pasó. Recuerdo que me puse la campera para salir del bar y abrí los ojos en el hospital”, detalló la víctima, que se ve en la necesidad de salir a hablar ante la falta de celeridad en la investigación. Además declaró que fue ella misma quien fue a buscar las cámaras de seguridad al edificio.

“Estuve internada cuatro días con fractura de tabique nasal que me valió una operación y un cuadro de vértigo que me imposibilitó realizar cualquier actividad física por cuatro meses. Ahora queda lo emocional”, agregó la víctima del ataque.

Sobre las lesiones sufridas tras ser abusada sexualmente, relata Gimena C.: “Estuve meses de recuperación física, trabajé dos semanas y no soporte más. Mi vida es estar dentro de casa con tratamiento psicológico. No puedo salir ni hacer nada sola”.

Por otra parte, durante la entrevista, la joven asegura angustiada: “Estoy casi segura de que me drogaron, porque en otro video se ve que salgo caminando bien del bar. Después me encuentra un señor que me salvó la vida y llama al sistema de emergencias de Rosario.”

Luego de la secuencia que se observa en esa cámara de seguridad, que no fue difundida, detalla: “Me trasladan al Hospital Provincial, que no me realizó ningún examen toxicológico y se desestimó la posibilidad de un abuso”.

Captura de la imagen de la cámara de seguridad, para difundir al agresor.

Sobre la difusión de las cámaras de seguridad a tres meses del hecho, resalta: “Es para que se encuentre a esta persona y no le haga daño a otra mujer”. Asegura que pasaron tres meses del hecho y todavía no tuvieron ninguna novedad.

“Con esto queremos que no vuelva a pasar. El daño que me acusaron en el primer hospital fue terrible. Si me están viendo, sepan que no era una borracha que estaba tirada y, si así lo hubiese sido, también tenía que ser atendida”, enfatizó Gimena C. quien todavía se encuentra a la espera de justicia.

Esta es la entrevista brindada por Gimena C. a TN

Fuente: Infobae

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá