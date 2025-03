EN CASA DE LA CULTURA

Reprogramada para este sábado 15 de marzo de 18 a 22 horas, en la Casa de la Cultura, San Martin 533 de la Ciudad Capital, se realizará la feria de Tienda C que debía realizarse el pasado sábado y que por cuestiones climáticas no se pudo desarrollar.

El patio de la tradicional casona será el escenario para que los visitantes puedan recorrer durante la tarde del sábado los stands del colorido paseo al aire libre y disfrutar del talento de los expositores traducido en productos únicos que ponen de manifiesto la creatividad y labor de sus hacedores.

La feria de Tienda C es un espacio creado para la exhibición y venta de artesanías, arte y productos culturales hechos por manos catamarqueñas, de esta manera, cerámicas, textiles, decoración, accesorios, productos regionales, libros y obras de arte, serán algunos de los productos que los artesanos exhibirán durante el sábado.

El espacio de Tienda C, que está abierto de forma permanente en salas interiores de la Casa de la Cultura, está destinado a la exhibición y venta de artesanías, arte y diseño y representa una vidriera para conocer y comprar el trabajo de creadores, artistas y artesanos locales.

Cabe destacar que la feria se puede visitar de forma gratuita y en caso de lluvia, será reprogramada.