Está de novio con la prima de Drago y lo incomodó en vivo: “Se hacía el desmayado para que le hagan respiración”

15 septiembre, 2020 23:22

Un taxista que participó de “Bienvenidos a Bordo” reveló el parentezco que lo une a Hernán Drago y contó una anécdota que incomodó al modelo.

ste martes en “Bienvenidos a Bordo” Hernán Drago recibió una inesperada sorpresa, cuando uno de los participantes reveló que está de novio con su ex pareja, y hasta se animó a contar infidencias.

“Mi novia Úrsula es su prima”, lanzó, haciendo que el modelo se incomode. “Cómo se alivianó, eh. Tengo anécdotas”. “No hay nada que me interese más que conocer esas anécdotas”, dijo Guido, dándole el pie.

“Me contó que es un excelente actor. Porque una vez se hizo muy bien el desmayado. Tuvieron que llamar al 911 de lo preocupados que estaban. Calculo que habrá sido para que le hagan respiración boca a boca”, aseguró el taxista, dando a entender que Drago y su prima salieron durante algún tiempo. “Estamos hablando de hace años atrás”.

(Video: Canal Trece)

Y antes de dar por finalizada la conversación Guido aprovechó para chicanear al modelo: “¿Qué le pasa a Drago, le está bajando la glucosa?”.

Coronavirus

Hace algunas semanas Hernán Drago dio positivo para coronavirus, por lo que tuvo que permanecer aislado. Este martes, en una entrevista con Alejandro Fantino, relató como fue su experiencia con la enfermedad: “Lo único que sentí fue estar un par de horas mareado, pero pensé que estaba somatizando. A la noche me picó un poquito la garganta. No quiero minimizarlo porque sé que, sin llegar a la muerte, mucha gente la pasó realmente mal. Pero si esto fue o no un síntoma de COVID-19, fue muy leve”.

