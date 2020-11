Música

Paris Jackson, la única hija de Michael Jackson, dio a conocer su primer single como solista y a su vez anunció su primer disco Wilted, que sale el 13 de noviembre a través de Republic Records.

Titulado “Let Down”, el sencillo fue escrito por la propia Paris y producido por Andy Hull de la Manchester Orchestra. Las imágenes que lo acompañan fueron producidas por Eli Roth y dirigidas por Meredith Alloway, y se dice que son un guiño al legendario diseñador de moda Alexander McQueen. “Siento tantas emociones. Estoy emocionada, estoy nerviosa, sobre todo agradecida y feliz “, dijo Paris en un comunicado sobre el lanzamiento de la canción.

“La libertad de crear, no que me digan qué cantar y cómo cantarlo, qué escribir; es impresionante. Es un regalo, es una bendición”. A principios de este año, Jackson y su ex socio, Gabriel Glenn, lanzaron su EP debut homónimo como The Soundflowers.

Dale play al primer adelanto del disco de la hija de Michael de 22 años: