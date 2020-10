Música

John Frusciante dio a conocer su nuevo álbum electrónico Maya.

El guitarrista de Red Hot Chili Peppers viene de un año muy movido en su carrera como solista, a pesar de reincorporarse a RHCP en diciembre. Bajo su alias de Trickfinger, lanzó Look Down, See Us en abril y She Smiles because She Presses the Button en junio. Pero Maya es diferente, por dos razones: es su primer trabajo en solitario en seis años que se publica con su propio nombre; y es el primer álbum de su estimada discografía que lleva el nombre de su amada gata. Desafortunadamente, Maya falleció después de 15 años juntos, pero la esperanza es que Maya perdurará. En un comunicado, Frusciante explicó las “limitaciones autoimpuestas” que incluía su nuevo álbum. Él dijo:

“Durante un año completo antes de comenzar este disco, trabajé dentro de las limitaciones y reglas autoimpuestas que hacían que el proceso de creación musical fuera lo más difícil posible, programar por programar. Después de un año completo de eso, decidí hacer las cosas más fáciles, en la medida en que pudiera terminar regularmente las pistas que disfrutaba escuchando, mientras continuaba con muchas de las prácticas que había desarrollado. Durante la grabación de Maya, me preparaba para hacer cada pista muy lentamente, pero terminaba las pistas muy rápido. Pasaría semanas haciendo breakbeats, mejorando una caja de ritmos, haciendo parches DX7, etc. Cuando surgió una idea que parecía el comienzo de una melodía, tenía muchos elementos nuevos listos para comenzar “.

Entre lanzamientos solista, Frusciante también viene trabajando con los Chili Peppers en su primer álbum juntos desde el Stadium Arcadium, de 2006.