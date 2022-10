Con el paso del tiempo el reclamo hacia el Gobierno de mejoras salariales de

trabajadores del sistema público de salud sigue en franca escalada, al punto tal

que ayer algunos nosocomios entraron en paro total de atención. La Maternidad

Provincial y el hospital de referencia San Juan Bautista fueron parte de esas

medidas de fuerza, mientras que en el Hospital de Niños Eva Perón por primera

vez se manifestaron en los consultorios externos.

“La salud pública en crisis”, era la consigna que expresaba uno de los tantos

carteles que se vieron en esos centros sanitarios. En el Hospital de Niños, el

profesional Pablo Herrera dialogó con El Esquiú Play y anticipó que durante toda

esta semana se realizarán cortes de por lo menos dos horas (de 8.00 a 10.00) en

la avenida Virgen del Valle, y se congelará la atención en “lo que es consultorio

externo”. “Sí se van a atender urgencias y emergencias, como se venía haciendo”,

aclaró Herrera.

Además, solicitó comprensión por parte de la sociedad. “El Gobierno no nos

atiende, no nos tiene en cuenta, hacen la vista gorda”. También mencionó que en

la previa a las medidas de fuerza de hoy surgió el rumor de “que las autoridades

no nos van a dejar hacerlo y la misma guardia (de seguridad) interna del hospital

no nos va a dejar a hacer el corte”. “Queremos llegar a una solución, sí o sí”,

remarcó el profesional del Eva Perón, más aun porque “no podemos estar con

algo que lleva más de cuatro meses”.

“La gente está preocupada y nosotros le hacemos ver y entender que no estamos

para estas cosas, que lo tenemos que hacer por una obligación, por el sueldo

magro que tenemos. Vamos a seguir luchando por un sueldo digno y poniendo el

cuerpo para la sociedad, pero necesitamos ser reconocidos por el Gobierno”,

indicó Herrera.

En el nosocomio de referencia de la provincia, Graciela Juri, una de las referentes

de Aprosca, comentó que durante la mañana recibieron fotos y videos “del

Hospital de Niños, de la Maternidad y del Centro de Rehabilitación, donde están

con la misma actividad de paro total, quite de colaboración al máximo y una

sentada en la sala de ingreso”. La doctora consideró que “la sociedad se siente

perturbada por lo que está pasando en salud y nos reconforta que la ciudadanía

comprenda nuestro reclamo, aunque el único que no lo comprende es el que fue

votado por la mayoría, que es el Gobernador”.

Aparte, adelantó que para hoy se realizarán manifestaciones en los alrededores de

los hospitales. “Todos vamos a hacer lo mismo, lo tenemos planificado, por la

noche (de hoy) realizaremos la marcha de las antorchas en La Alameda y el

jueves una nueva movilización de la salud pública”, dijo a El Esquiú Play. En tanto,

Juri comentó que se le envió una nueva nota al mandatario provincial solicitando

“una reunión con carácter de urgente, teniendo en cuenta que tienen en paro toda

la salud pública de la provincia y que las medidas se van a hacer cada vez más

crudas”. “Supongo que va a tener en consideración y se va a preocupar por la

salud”, acotó.

Por otra parte, en la Maternidad, una profesional comentó al programa

Radiomanías que desde ayer inició “paro total” atendiendo “solo urgencias y

emergencias por guardia”. “Todos los servicios se adhirieron al paro, desde

laboratorio, neonatología, terapia, no está funcionando ningún servicio, solo

internación”, especificó la médica, para remarcar: “Seguimos solicitando mejorar el

piso salarial y todas las condiciones edilicias, que bastante descuidadas están”.