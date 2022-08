Piñón Fijo vive un difícil momento personal.

Luego del descargo de sus hijos en las redes sociales como respuesta al reclamo del artista por no poder ver a su nieta, varios usuarios le enviaron mensajes violentos.

Así lo dejó saber en sus redes, donde publicó uno de los mensajes que, por privado, le habían enviado.

“Incesantes muestras de cariño”, escribió Piñón en sus historias este martes, acompañando el posteo con la captura del comentario que había recibido.

“Sos un hijo de p. Si tenés cáncer, como dicen, ojalá te mueras de la forma más dolorosa que exista. Nunca más le voy a mencionar tu nombre a mis nietos. Que el cáncer te carcoma hasta que aúlles del dolor, payaso de mierda”, escribió una mujer.

La artista y cantautora infantil, Solcito Fijo, publicó en su cuenta de Instagram un durísimo y extenso comunicado, luego de que durante el fin de semana su padre, Piñón Fijo, ventilara en sus redes que no lo dejaban ver a sus nietos.

Fabián Alberto Gómez -nombre de pila de Piñón- subió una historia de su Instagram donde aparece su nieta Luna y escribió: «Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño».

En la imagen etiquetó a Solcito -madre de la nena- y acompañó el posteo con los hashtags #derechonietos y #derechoabuelos.

La publicación del payaso más famoso de la Argentina tuvo inmediata trascendencia en los medios de comunicación locales y nacionales.

Según aseguran, Solcito y su hermano Jere, luego del reclamo público de su padre, comenzaron a ser víctimas de reclamos e insultos por parte de la sociedad.

Esa situación motivó a la artista a realizar un extenso posteo a manera de comunicado, el cual -aseguró- no estará disponible por mucho tiempo en su cuenta.

“Esta publicación no formará parte de este espacio indefinidamente. Lo es al sólo efecto de dar luz y claridad a lo sucedido. Asimismo, perdón por utilizar este espacio para cuestiones privadas, pero no me queda opción”, escribió Solcito acompañando el post.