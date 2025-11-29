En un evento celebrado en el Nodo Tecnológico, se entregaron 83 certificados a quienes culminaron con éxito el Curso de Bartender Internacional. Esta propuesta formativa, diseñada por la Dirección de los Consejos Multisectoriales, busca brindar conocimientos técnicos, históricos y prácticos sobre el arte de la coctelería.

Durante el curso, los participantes aprendieron herramientas esenciales para desempeñarse en el servicio de bebidas, incluyendo nociones de cultura internacional, técnicas de elaboración y presentación de tragos, así como fundamentos del rol profesional del bartender en diversos contextos.

El Consejo Municipal del Inmigrante apoyó esta iniciativa como una forma de abrir oportunidades laborales, fomentar el encuentro cultural y construir una ciudad más inclusiva.

El trayecto, de modalidad presencial y enfoque teórico-práctico, no solo se centró en competencias específicas, sino que también fomenta el espíritu emprendedor y el desarrollo de habilidades interpersonales, esenciales para ofrecer un servicio de calidad. El certificado obtenido representa un compromiso con la capacitación continua, el trabajo bien hecho y el crecimiento profesional.

Este logro destaca la importancia de la formación en un sector en constante evolución y el valor de los profesionales capacitados en la industria de la coctelería.