El intendente, Gustavo Saadi, junto con el gobernador Raúl Jalil y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz participó de la entrega de elementos del programa Nacional del “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales”.

El programa Banco de Máquinas y Herramientas consiste en la entrega de un subsidio no reintegrable, destinado a organizaciones gubernamentales y organismos de la sociedad civil, para la compra exclusiva de maquinarias, herramientas y materiales; con el objetivo de asistir a personas en situación de alta vulnerabilidad social.

A su vez, brinda asistencia técnica y capacitación en la formulación, ejecución y acompañamiento de los proyectos aprobados por el programa.

En total, más de 22 vecinos y vecinas de la ciudad, recibieron sus elementos para llevar adelante sus proyectos en distintos rubros, como gastronomía, pastelería, impresión 3D, lavadero y herrería, entre otros.

“Agradezco al equipo de Nación por los elementos que entregaron a los vecinos de la ciudad, la verdad es muy difícil poder acceder a estas herramientas por lo costoso de su valor. Esto sirve para darle el primer impulso a los emprendedores para que puedan empezar a trabajar o fortalecer su emprendimiento”, señaló Saadi.

Para finalizar comentó que “se viene trabajando mucho en la industria, turismo, obra pública, pero también se vienen profundizando y es muy importante, estas herramientas para la economía social. Porque realmente genera trabajo genuino. Yo digo que las personas emprendedoras y que integran la economía social, tienen un talento y una idea, pero desde el Estado debemos darles ese empujoncito para que comiencen.”

Por su parte, la ministra Victoria Tolosa Paz indicó que “es una inversión de 27 millones de pesos que nuclea a un conjunto de más de 120 emprendedores con los que ustedes nos piden. Necesitan un Estado que los acompañe para esa cadena de producción. Ustedes cuentan con el saber, tienen la mano de obra, pero sin las máquinas y herramientas necesarias no logramos producir y si no producimos no comercializamos y no hay ingresos para el sustento familiar, que es lo que buscamos por todo el país.”

La ministra comentó que “llegué aquí a la Capital de Catamarca y ví la gestión que está desarrollando el intendente: si algo valoramos cuando ayudamos a las capitales, es ver una ciudad ordenada, limpia, la recuperación del espacio público para todos y lo más importante es que todos reflejan que este cambio de la mirada de lo público, aquí en Catamarca lo público es de calidad, porque se cuida y se respeta.”