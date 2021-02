No, esto no se ha convertido en una publicación satírica, aunque por el titular pueda parecerlo. Invita a la risa, es obvio, pero es absolutamente cierto. Dos investigadoras han enseñado a cuatro cerdos a manejar un joystick y a jugar a videojuegos.

El artículo completo sobre esta iniciativa está en la revista Frontiers Science News. En la misma web, el escritor científico Peter Rejceck explica resumidamente, y con declaraciones de la científica principal, todo el proceso. Empieza así: “Los cerdos probablemente nunca podrán volar, pero una nueva investigación está revelando que algunas especies dentro del género ‘Sus’ pueden poseer un nivel notable de flexibilidad mental y de comportamiento”.

El estudio, liderado por la Dra. Candace Croney, profesora de la Universidad Purdue y directora del Centro Purdue para la Ciencia del Bienestar Animal, y Sarah T. Boysen, conocida por su trabajo sobre la cognición de los chimpancés, evaluó la capacidad de cuatro cerdos para jugar a un videojuego simple con el joystick. Cada animal, explican, demostró cierta comprensión conceptual, a pesar de una destreza limitada en las tareas que normalmente se asignan a los primates no humanos para analizar la inteligencia.

Los cerdos comprendieron que el joystick estaba conectado con el cursor que aparecía en la pantalla

Los protagonistas fueron dos cerdos Yorkshire llamados Hamlet y Omelette, y dos microcerdos Panepinto, cuyos nombres son Ebony e Ivory. Los cuatro animales fueron entrenados para acercarse y manipular un joystick con sus hocicos frente al monitor de ordenador durante la primera fase del experimento. Luego se les enseñó a jugar un videojuego en el que el objetivo era mover un cursor con el joystick hacia cuatro paredes.

Cada cerdo, señalan, realizó las tareas con bastante más efectividad de la que pudiera atribuirse al azar, “lo que indica que el animal entendió que el movimiento del joystick estaba conectado al cursor que aparecía en la pantalla”.

“No es poca cosa para un animal comprender el concepto de que el comportamiento que está realizando tiene un efecto en otra parte. El hecho de que los cerdos puedan hacer esto en cualquier grado debería hacernos reflexionar sobre qué más son capaces de aprender y cómo ese aprendizaje puede afectarles”, explicó Croney.

La prueba se hizo con dos cerdos Yorkshire y dos Panepinto. Eston Martz at Pennsylvania State University

Los cerdos pueden obedecer órdenes como los perros

Los científicos ya saben que los cerdos son capaces de asimilar varios tipos de aprendizaje, desde el mismo tipo de órdenes básicas de obediencia que se les enseña a los perros, como ‘ven’ y ‘siéntate’, hasta comportamientos más complejos que les obligan a cambiar de comportamiento cuando cambian las reglas del juego. Un estudio incluso ha demostrado que los cerdos pueden usar espejos para encontrar comida escondida en un recinto, anotó Croney.

En este estudio, el equipo utilizó la comida para enseñar y reforzar comportamientos, pero también encontró que el contacto social podría influir. Por ejemplo, cuando la máquina que dispensaba golosinas no funcionaba, los cerdos continuaban dando respuestas correctas utilizando solo señales verbales y táctiles. Y sólo el estímulo verbal pareció ayudar a los animales durante las tareas más desafiantes.

“Este tipo de estudios es importante porque, al igual que con cualquier ser sensible, cómo interactuamos con los cerdos y lo que les hacemos les afecta y les importa”, explicó Croney. “Por lo tanto, tenemos la obligación ética de comprender cómo adquieren información los cerdos y qué son capaces de aprender y recordar, porque en última instancia tiene implicaciones sobre cómo perciben sus interacciones con nosotros y su entorno”.

Si bien los cerdos no pudieron igualar el nivel de habilidad de los primates no humanos y no cumplieron con los criterios utilizados para que los primates demuestren un dominio completo del concepto, los investigadores apuntaron que las deficiencias podrían explicarse parcialmente por la naturaleza del experimento, que fue diseñado para mamíferos diestros y visualmente orientados.

