Enfermería del Hospital de Niños salió a visibilizar sus problemáticas

Medidas

En cuanto a las medidas a seguir, contaron que elevarán notas tanto al Colegio de Enfermería como a las autoridades del ministerio de Salud, ya que no se trata de un reclamo aislado, sino que al igual que los pediatras, continuarán en asamblea permanente y dando a conocer las condiciones en que trabajan.

Los pediatras

En cuanto a los pediatras del Hospital de Niños que vienen reclamando una solución, aún no tienen respuestas. Los profesionales dijeron que seguirán tomando medidas, actualmente no brindan atención en los consultorios y no descartaron dejar de atender en horario nocturno. Los médicos y médicas solicitan un aumento salarial y un incremento en el valor de la hora de guardia, pero aún no recibieron respuestas a su reclamo.