En la jornada de ayer, como se había anunciado, se llevó a cabo la audiencia a los

fines de que las partes interesadas expongan sus puntos de vista respecto a la

actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) que había sido solicitado

por Energía Catamarca (EC) Sapem en el mes de octubre para el periodo

noviembre/22 – abril/23.

En la audiencia se expresaron los sectores de la empresa, también usuarios, e

integrantes del oficialismo y de la oposición. Fueron tres horas en las cuales se

escucharon los planteos a favor o en contra de la actualización, quedando en el

Ente Regulador (ENRE) de los Servicios Públicos la decisión final sobre el

porcentaje de incremento que se podría dar en el VAD. Desde la empresa se había

adelantado que sería del 33%.

Fueron los representantes de EC Sapem los primeros en exponer. Aldo Palavecino

señaló que la audiencia pública ha sido convocada a los fines de considerar los

efectos de las variaciones de costos de insumos, materiales, combustibles y

salarios que permiten cubrir los costos operativos necesarios para la prestación

del servicio de energía en Catamarca. Para actualizar el VAD, aseguró, se integran

los índices oficiales actualizados de salarios, precios mayoristas y precios

minoristas.

Seguidamente, destacó: “Las actualizaciones del VAD que se autoricen a partir de

los planteos que se hagan en esta audiencia serán recursos que nuestra empresa

recaudará en el mes de marzo del año que viene. Esa demora (en la actualización)

ocasiona que nuestra empresa pierda millones pesos. Son millones de pesos que

se podrían usar para comprar cables, transformadores, vehículos o mejoras de los

salarios de los trabajadores”.

Ante esta demora, Palavecino planteó: “¿No llegó el momento de implementar un

procedimiento administrativo más expeditivo que permita evaluar en forma

automática, con una periodicidad semestral, la marcha de las variables de la

economía con impacto directo en la actividad del Servicio de Distribución de

Energía? ¿No es tiempo de implementar una actualización automática del VAD,

que ofrezca mayor previsibilidad a nuestra distribuidora de los recursos necesarios

para la prestación del servicio?”.

Desde la consultora Quantum, también en representación de EC Sapem,

explicaron que al realizar los cálculos con los coeficientes basados en los índices

oficiales publicados por el Indec, se llega a una actualización del VAD del 41,42 %.

A modo de ejemplo, los usuarios residenciales fijos pasarán de pagar 126 pesos a

abonar 179.

La consultora Sigla SA, contratada por el ENRE, también expuso sobre la

actualización del VAD. En primer término, explicó la fórmula de ajuste, dada por el

cargo VAD inicial de diciembre de 2017 por el Índice de Variación (tipo de cambios,

IPC, IPM). A partir de los índices, se determina que la variación de cargos de VAD

es del 41,42 %. Así, coincidió con lo expuesto por la consultora Quantum.

La consultora Sigla, finalmente, explicó la forma en la cual impacta esta

actualización en los usuarios de los Niveles 1 al 3: será una suba de entre 13 y el

18 %, dependiendo del consumo del usuario.

Luego de esta exposición, el presidente del ENRE, Augusto César Acuña, dio por

cerrada la Audiencia Pública.

Más voces y posturas

En la audiencia también se expresaron la Asociación de Distribuidores de Energía

Eléctrica de la República Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de

Luz y Fuerza; Josefina Pingitore, Alfredo Marchioli, Héctor Hugo Ramírez y Daniel

Humberto Blanes.

Por su parte, Mónica Zalazar, diputada provincial del FDT, sostuvo que estamos en

una situación económica compleja, para luego hacer mención a los subsidios y

segmentación tarifaria para los usuarios. Asimismo, respecto al cambio de la

fórmula para la actualización del VAD, la legisladora manifestó que “es cierto que

tiene que haber un cambio en esta fórmula, en épocas de recesión o inflación tiene

que haber otra fórmula de reajuste”.

Luego se concretó un espacio en el que quienes realizaron una exposición,

tuvieron la posibilidad de realizar una ampliación de los contenidos expuestos.

Por último, antes de culminar, hizo uso de la palabra el defensor de los usuarios

designado para la Audiencia, Fernando Fernández (integrante del ENRE), quien

señaló: “En enero del año que viene ya debería estar el nuevo cuadro tarifario que

contiene la revisión quinquenal tarifaria, que consiste en saber si los costos en que

está incurriendo la empresa son eficientes. Y esos estudios no los tenemos.

Entonces, le pido al Directorio que considere que el ajuste que deberíamos tener

en mayo de 2023 se haga según el grado de avance de esos estudios. Es decir, si

están los estudios y están avanzados, tratar de ver el ajuste del VAD. Si no están o

son pobres, que no se realice ningún aumento en mayo. Y también aprovecho esta

oportunidad para ver el tema de las mediciones de calidad: hoy es indefendible

hablar de un precio que no esté atado a la calidad. Vamos a tener una tarifa nueva,

una estructura nueva y necesitamos saber a qué niveles de calidad corresponden

esa tarifa y estructura nuevas”.