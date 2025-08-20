En un esfuerzo por optimizar la experiencia educativa de los estudiantes del SEM (Sistema Educativo Municipal) se llevó a cabo el primer y crucial encuentro de articulación entre los equipos directivos de los Niveles Inicial y Primario del Sistema Educativo Municipal. este importante evento contó con la valiosa participación del Equipo de Fortalecimiento Pedagógico, quienes aportaron su experiencia y visión para sentar las bases de un trabajo colaborativo más sólido.

durante esta jornada, se dio formal inicio a las acciones planificadas para el Proyecto de Articulación 2026. el objetivo principal de este proyecto es fortalecer significativamente la transición de los niños del Nivel Inicial al Nivel Primario, asegurando una continuidad pedagógica fluida y sin interrupciones. se busca que este pasaje sea una experiencia positiva y estimulante para los más pequeños, sentando bases firmes para su desarrollo académico futuro.

Además, se establecieron acuerdos concretos sobre agendas de trabajo y se definieron actividades conjuntas que se desarrollarán a lo largo del ciclo lectivo. un foco especial se pondrá en áreas fundamentales como la alfabetización inicial, garantizando que los niños adquieran las herramientas necesarias para la lectura y escritura desde el principio, y en matemáticas, promoviendo el desarrollo del pensamiento lógico y numérico.

este encuentro representa un paso firme y concreto en el compromiso de acompañar y potenciar cada trayectoria educativa, asegurando que cada estudiante tenga las mejores oportunidades para crecer y desarrollarse.