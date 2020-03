22 marzo, 2020 10:26

Una trabajadora social de 39 años, fue encontrada muerta por su novio mientras esperaba los resultados de la prueba de coronavirus.

Encontró a su novia muerta, mientras esperaba los resultados del test de coronavirus

El novio la encontró muerta, tirada en el piso de la cocina. Natasha Ott, estaba esperando los resultados de las pruebas para saber si tenía coronavirus. Pero la chica nunca llegó a saber si estaba infectada.

Josh Anderson, su pareja, contó en una desgarradora publicación en Facebook, el terrible momento que estaba pasando. El joven describió a su novia como una mujer profundamente amable, apasionada, divertida y amorosa, con buena salud.

Y aunque quería despedirla recordando solamente su vida y no su muerte, decidió explicar cómo falleció para generar conciencia sobre el coronavirus. “El martes 10 de marzo me escribió para decirme que se sentía un poco enferma: “Como un resfriado respiratorio. Pequeña fiebre”, comienza el relato.

La chica había trabajado para Crescent Care como trabajadora social para los clientes que son VIH positivos. La enviaron a su casa, pero no le hicieron la prueba por considerarla de bajo riesgo. La joven intentó hacerse el test: “Solo tenemos 5 pruebas de coronavirus en mi clínica. Rechacé hacerme la prueba para que alguien más pudiera”, le contó al novio.

El viernes 13 de marzo escribió: ‘Oye, no creen que necesito testearme a menos que desarrolle una fiebre. Todo se ve bien’. El domingo 15 de marzo escribió: ‘Oye, no me siento tan caliente todavía. Puede que haga la prueba en el trabajo mañana. Probablemente estoy bien. Acabo de tratar de beber un poco de whisky medicinal y sentirme mal. Estoy bien. Te quiero.’

Al día siguiente, Natasha logró hacerse el test para determinar si tenía coronavirus, pero el resultado demoraría otros 5 días. Ya no se sentía bien, y había perdido el apetito. La chica le contó a su novio que había intentado pasear a su perro, y había terminado agotada. “Ya no quiero estar enferma, simplemente no entiendo por qué aún no me siento mucho mejor.”

Para el jueves, se sentía lo suficientemente bien como para acompañar a Josh a caminar con su perro, pero se había quejado de que sentía que “algo” estaba en sus pulmones. El viernes por la mañana Natasha le envió un mensaje de texto diciendo que se sentía “un poco mejor y esperanzada”, pero luego dejó de responder mensajes y llamadas.

Cuando Josh se preocupó y fue a su casa a verla, la encontró muerta en el piso de la cocina. “Ver a una mujer que sabía que estaba tan llena de vida sin vida en el piso fue devastador. Tenía miedo de tocarla. La sostuve de todos modos”. Los resultados de las pruebas de Natasha aún no se han confirmado y recién estarán disponibles el lunes.

