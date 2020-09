“Encontrar a los 6 lobos disfrazados de ovejas”: el desafío que pone a prueba tu agudeza visual

12 septiembre, 2020 1:05

En este nuevo desafío visual vas a tener que encontrar los 6 lobos disfrazados de ovejas. Muchos no lo logran y terminan abandonando. ¿Te animás?

Una de las cosas que se pusieron de moda en los últimos meses son los retos virales. Al estar mucho tiempo en casa la gente busca cosas con las que pasar el tiempo y, de paso, ejercitar la mente. Por eso en esta nota te traemos un nuevo desafío visual que, ya te vamos avisando, te va a costar mucho.

En la siguiente imagen hay decenas de ovejas. Algunas tienen lana blanca y otras gris. Sin embargo hay una trampa, y es que no todos estos animales son ovejas, sino que hay 6 lobos escondidos. Tu desafío es tratar de encontrarlos.

No hay límite de tiempo, así que te podés tomar todos los minutos que necesites. Mirá bien cada detalle, cada rincón de la imagen.

¿Pudiste encontrar a los 6 lobos? ¿Encontraste solo a algunos? ¿No encontraste ninguno? Tranquilo, seguí buscando.

Última oportunidad. Seguí mirando la imagen. Aunque si ya te rendiste, tranquilo. Acá abajo te dejamos la respuesta.

Revancha

Si te quedaste con bronca, no te preocupes. Te proponemos otro desafío visual más sencillo. En esta imagen hay varios patines dados vuelta. Solo 3 de ellos son patines de hielo. ¿Podés encontrarlos?

Si no pudiste no te frustres. Acá abajo te dejamos las respuestas marcadas. Si no pudiste con ninguno de los desafíos, tranquilo. Quizá hoy no fue tu día.

