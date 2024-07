Con la presencia de Mons. Luis Urbanč

“Que experimentemos el abrazo misericordioso del Corazón de Jesús, para ser testigos de la vida, del amor y de la misericordia de Dios en este mundo”, dijo el Obispo.

Durante la tarde del domingo 30 de junio, se llevó a cabo la clausura del mes dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia puesta bajo su patrocinio, con sede en calle 1 de Mayo enfrente de la plaza 25 de Agosto.

A las 17.30 se inició la procesión, que partió desde la capilla San Cayetano, con la participación de fieles y devotos de las comunidades que forman parte de la jurisdicción parroquial, junto con su párroco, el padre Salvador Acevedo, destacándose la presencia de los niños de la Catequesis, algunos con sus ponchitos amarillos.

A su arribo al templo parroquial, las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y del Beato Mamerto Esquiú fueron recibidas en un clima de fiesta con los acordes de la Banda de Música de la Municipalidad de la Capital. En el atrio se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno a Catamarca, tras lo cual se procedió al ingreso al templo, para participar de la Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el padre Acevedo.

En su homilía, el Obispo afirmó que “el mensaje que nos deja la liturgia para este domingo comienza con lo que Jesús va a pedir a lo largo de esta semana para su Iglesia”, y es “que nosotros vivamos en el esplendor de la verdad, entonces aparecieron los conceptos luz, verdad, y como contrapartida, error, oscuridad o tiniebla”. Por eso pidió que “hagamos el esfuerzo de cooperar con la gracia de Dios, para que vayamos sacando de nuestra vida el error… tenemos que aprender a vivir siempre en la verdad. Para eso necesitamos dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, para que podamos ver la verdad y vivir en ella”.

Continuó reflexionando que “unido a este pedido de Jesús de que vivamos en la verdad, el mensaje de la Palabra de Dios, tanto la primera lectura como el Evangelio, nos hablan de esa gran verdad que es la vida. La vida es el primer derecho que hemos recibido de parte de Dios, el primer don, y como es don de Dios es un derecho, porque cuando Dios nos da algo nos lo da y se compromete para cuidarlo, pero también pide que nosotros cuidemos la vida”.

Tomando la primera lectura del Libro de la Sabiduría señaló que “dice con toda contundencia que Dios creó la vida y creó todo saludable, y en la cúspide de todas las cosas saludables creó al ser humano a imagen y semejanza de Él, para que sea reflejo de esa vida, de ese amor, de esa luz, de esa verdad, que es el mismísimo Dios”.

Respecto del Evangelio dijo que “vemos cómo Jesús va acompañando el anuncio del Reino con acciones que son extraordinarias, porque solamente las puede hacer Dios. Por ejemplo, curar enfermos de distinto tipo, expulsar al demonio cuando se mete dentro de las personas, dominar la naturaleza: aquieta el viento, el mar. Entonces los apóstoles están asombrados con el poder que yiene de Jesús porque tiene un domino completo”.

En este contexto, indica que “Jesús lleva a tres de ellos, que son Pedro, Santiago y Juan, para que sean testigos de cómo Él devuelve la vida a una niña de 12 años. Y lo interesante es que revela algo muy importante, que si lo dejamos pasar por alto nos perjudicamos”. Y, en otro tramo, dijo que “Jesús manifiesta que Él es Dios y tiene poder sobre la muerte, y que la muerte no es lo definitivo, no es la destrucción total, sino que es como un sueño esperando la resurrección final. Pero el milagro está en que Jesús por un tiempo ha devuelto a esa niña para que esté con sus padres, con sus amigos, quizás ha muerto mayorcita, eso no sabemos, porque todos tenemos que dejar este mundo”.

Más adelante invitó a que “le pidamos al Señor que renueve nuestra fe y nos dé la luz que necesitamos para saber mirar esta realidad última, mientras peregrinamos por este mundo, que es la muerte. Que la sepamos ver como un paso de este tipo de vida a otra vida, de una vida de dolor a una vida sin dolor, de una vida donde todo se corrompe y es frágil a una vida donde todo está dominado por la inmortalidad, por la presencia de Dios, de una vida limitada a una vida de plenitud”.

Finalmente, rogó “que experimentemos el abrazo misericordioso del Corazón de Jesús, para ser siempre testigos de la vida, del amor y de la misericordia de Dios en este mundo que nos toca transitar, un mundo que a veces está descreído, que tantas veces le da la espalda a Dios. Que tengamos esa luz de Jesús, que se nos regaló en el Bautismo por medio de la fe, que la debemos sostener con la esperanza y alimentar con el amor”.

Colecta de Cáritas y agradecimientos

Después de la Comunión, el padre Acevedo informó que lo recaudado durante la Colecta Anual de Cáritas en la parroquia asciende a un total de $ 316.320.- “Muchísimas gracias a todos los hermanos de las distintas comunidades, que dentro de sus posibilidades hicieron esta ofrenda para los más pobres”, expresó.

Luego agradeció de un modo especial a todas las personas que colaboraron en la organización y a los que participaron del mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y comentó que “es una gracia muy linda haber podido instalar de nuevo la visita misionera de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús a las familias y negocios de la comunidad parroquial”. En este sentido, agradeció a los misioneros y a quienes recibieron con mucho cariño y devoción al santo patrono; como también la presencia del Obispo, “quien vino a acompañarnos, y eso nos conforta en la fe”, manifestó.

Luego de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y de la bendición final, los presentes compartieron un grato momento de recreación y degustaron un chocolate caliente con bollitos.